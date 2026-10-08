Galaxy S27 Ultra: Exynos 2700 è così competitivo che Samsung esita

Samsung non ha ancora preso una decisione importante su Galaxy S27 Ultra e il motivo ha un nome preciso: Exynos 2700. Il nuovo processore sviluppato in casa dal colosso coreano si sta rivelando sorprendentemente competitivo e proprio questa competitività starebbe costringendo l’azienda a fare una scelta tutt’altro che banale per il suo prossimo top di gamma. Quando un componente nato per inseguire si ritrova invece a giocarsela alla pari, i piani già scritti possono cambiare.

Il punto è tutto qui. Per anni la discussione intorno ai chip proprietari di Samsung è stata accompagnata da un certo scetticismo e ogni nuova generazione veniva osservata con attenzione quasi sospettosa. Con Exynos 2700 il quadro sembra diverso, perché il livello raggiunto dal nuovo AP, cioè l’application processor che fa da cervello allo smartphone, avrebbe superato le aspettative al punto da rimettere in discussione decisioni che fino a poco tempo fa apparivano scontate.

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Perché Exynos 2700 complica i piani di Samsung

Un processore competitivo dovrebbe essere soltanto una buona notizia per chi lo produce. Nella pratica le cose sono un po’ più complicate. Scegliere il chip da montare su un modello come Galaxy S27 Ultra significa ragionare su prestazioni, consumi, affidabilità e posizionamento del prodotto. Il fatto che la soluzione sviluppata internamente sia diventata un’opzione credibile apre una strada che prima non era così percorribile e, allo stesso tempo, rende più difficile chiudere la questione in fretta.

Ed è esattamente questa la situazione in cui si trova oggi Samsung. La decisione non è ancora stata presa e le valutazioni restano aperte. Non si tratta di un dettaglio tecnico da lasciare agli ingegneri ma di una scelta che tocca il cuore del dispositivo più ambizioso della gamma, quello che deve rappresentare il meglio che l’azienda sa offrire. Il processore incide su praticamente tutto ciò che l’utente percepisce, dalla velocità nell’uso quotidiano alla gestione delle applicazioni più pesanti.

Una scelta che pesa sul futuro della serie Galaxy S27

Il modello Ultra è da sempre il riferimento della famiglia, il telefono su cui si concentrano le attenzioni di appassionati e addetti ai lavori. Per questo ogni scelta legata al suo hardware ha un peso particolare e viene osservata con grande interesse. Il fatto che Exynos 2700 sia arrivato a un livello tale da forzare un ripensamento racconta molto del lavoro svolto sul fronte dei semiconduttori dalla divisione interna del gruppo coreano.

Al momento però non ci sono indicazioni definitive su quale direzione verrà presa per Galaxy S27 Ultra. L’unico elemento concreto è che il nuovo chip proprietario si è dimostrato talmente valido da trasformare quella che poteva sembrare una formalità in una decisione di primo piano. Ed è proprio questa la scelta su cui Samsung sta ancora riflettendo, con il nuovo processore di casa che si è guadagnato a sorpresa un posto al tavolo delle opzioni per il suo smartphone di punta.

Fonte: TecnoAndroid