Galaxy S26 Ultra tra leggerezza e limiti di memoria

Le indiscrezioni sulla gamma Galaxy S26 continuano a emergere senza sosta. Il noto leaker Ice Universe ha condiviso nuovi dettagli sui pesi dei prossimi modelli. Le informazioni sono state pubblicate su Weibo e hanno attirato immediata attenzione. Samsung dovrebbe presentare la serie all’inizio del prossimo anno. Secondo il leaker, il modello base raggiungerebbe i 164 grammi. La versione Plus arriverebbe invece a 191 grammi complessivi. Il modello Ultra dovrebbe fermarsi a 214 grammi totali. Si tratterebbe di un lieve aumento di peso per due varianti. Il modello base salirebbe infatti di due grammi. La versione Plus aumenterebbe solo di un grammo. La variante Ultra risulterebbe invece leggermente più leggera.

Il confronto con la generazione precedente mostra quattro grammi in meno. La differenza appare minima ma significativa per molti utenti. I consumatori osservano con attenzione anche questi dettagli. Il peso influisce sulla maneggevolezza quotidiana. Ogni variazione può modificare la percezione del dispositivo. Le prime reazioni mostrano curiosità e cautela. Samsung non ha rilasciato commenti sulle anticipazioni circolate. La discussione rimane quindi alimentata dai leaker più affidabili.

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Galaxy S26 Ultra: configurazioni di memoria e disponibilità internazionale

Le voci sulle configurazioni di memoria della serie S26 stanno creando altre divisioni. Ice Universe ha condiviso le sue previsioni anche su questo fronte. Le varianti base e Plus dovrebbero includere 12 GB di RAM. Gli utenti potrebbero scegliere tra 256 o 512 GB di archiviazione. L’Ultra manterrebbe una struttura simile ma con una terza opzione aggiuntiva.

La versione più capiente offrirebbe un terabyte di spazio interno. La richiesta di più RAM ha però generato delusione. I rumor parlavano di una variante con 16 GB di RAM. Le ultime anticipazioni limitano questa opzione ad alcuni mercati. Si parla soprattutto della Cina come destinazione primaria. L’Europa dovrebbe ricevere solo versioni con 12 GB di memoria. La scelta sembrerebbe legata alle preferenze regionali. Gli utenti europei potrebbero non ottenere la variante più potente. Le reazioni sono state immediate e in parte critiche. Molti speravano in un salto più marcato nelle specifiche.

Samsung starebbe calibrando l’offerta secondo le singole domande locali. Le differenze tra mercati restano una costante del settore. Le strategie globali non sempre coincidono con le aspettative degli appassionati. Resta da capire se la decisione cambierà in futuro. Le certezze arriveranno solo con l’annuncio ufficiale.