Galaxy S26: emerse nuove informazioni sul modello “base”

In questo articolo Indice dei contenuti 1 sezione 01 Samsung: ecco cosa dicono le ultime indiscrezioni sui Galaxy S26

Stanno circolando nuove indiscrezioni riguardo l’ecosistema Samsung. Dettaglio che lascia intendere che manca poco al rilascio dei prossimi smartphone dell’azienda sudcoreana. A tal proposito, Samsung ha confermato che i Galaxy S26 verranno presentati il prossimo mese e, anche se una data ufficiale ancora non è stata rilasciata, i rumor stanno puntando con sempre più insistenza sul 25 febbraio. A rendere la situazione ancora più interessante ci ha pensato un rivenditore finlandese, che avrebbe già inserito in listino i nuovi dispositivi sul proprio store online. Non si tratta quindi del classico leak, ma di un’indicazione che arriva da chi, teoricamente, dovrebbe prepararne la vendita. Ed è proprio da qui che emergono alcune conferme piuttosto interessanti. La prima riguarda il Galaxy S26 “base”. A quanto pare Samsung sarebbe pronta a dire addio una volta per tutte al taglio da 128 GB. Il punto di partenza diventerebbe, infatti, 256 GB di memoria interna.

Samsung: ecco cosa dicono le ultime indiscrezioni sui Galaxy S26

Oltre al possibile cambiamento riguardo la memoria, sono emersi dettagli anche sulle colorazioni. Ciò, in particolare, riguardo i modelli Galaxy S26 Ultra, che dovrebbero poi essere condivise con Galaxy S26 e Galaxy S26 Plus. Accanto ai classici nero e bianco, sempre presenti, ci sarebbe spazio per tinte un po’ più audaci come l’azzurro cielo e viola cobalto. Inoltre, secondo i rumor precedenti, Samsung starebbe preparando alcune colorazioni speciali riservate al proprio sito ufficiale. Tra cui spicca il Pink Gold. Una tonalità che, non a caso, non compare nel listino del rivenditore europeo e che rafforza l’idea di una strategia ormai collaudata: differenziare l’offerta per spingere gli utenti più indecisi verso l’acquisto diretto. Con tali premesse, i Galaxy S26 iniziano a raccontare una storia piuttosto chiara. Non resta che attendere e scoprire se le informazioni presentate verranno confermate ufficialmente da parte di Samsung per il mese di febbraio.