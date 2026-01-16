Galaxy S26 e fotografia: perché i 24 MP segnano una svolta concreta

Nel percorso evolutivo della fotografia mobile, la serie Galaxy S26 sembra voler abbandonare l’approccio puramente numerico per concentrarsi su un equilibrio più maturo tra risoluzione, qualità e tempi di elaborazione. La nuova modalità fotografica a 24 megapixel, attesa sui prossimi top di gamma Samsung, non nasce come un semplice valore intermedio tra i classici 12 MP e gli scatti a piena risoluzione, ma come una scelta tecnica ben precisa. Attivabile manualmente tramite l’app Camera Assistant, la modalità Galaxy a 24MP entrerà a far parte dell’esperienza di scatto standard, senza obbligare l’utente a passare da Expert RAW o da flussi più complessi.

Questo dettaglio è tutt’altro che secondario, perché indica la volontà di Samsung di rendere accessibile una qualità superiore anche a chi utilizza la fotocamera in modo immediato. Il cuore della novità risiede nell’algoritmo di elaborazione, che sarà distinto da quello già visto in altre modalità avanzate. L’obiettivo è ridurre effetti collaterali. Come ad esempio l’eccesso di sharpening o le dominanti cromatiche innaturali, problemi che in passato hanno penalizzato alcuni scatti, soprattutto nei ritratti e nelle scene in controluce. Il risultato atteso è un’immagine più pulita, naturale e coerente, con un livello di dettaglio superiore ai 12MP tradizionali ma senza il peso computazionale dei 50MP.

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Galaxy tra velocità e qualità, come cambierà l’esperienza di scatto

Uno degli aspetti più interessanti della nuova modalità Galaxy a 24 MP riguarda il modo in cui viene gestita l’elaborazione delle immagini. Ogni scatto richiederà alcuni secondi di processamento, ma questa fase avverrà in background, senza introdurre ritardi percepibili al momento della cattura. In pratica, il pulsante di scatto resterà reattivo, permettendo anche raffiche consecutive, un dettaglio fondamentale per la fotografia quotidiana e per i soggetti in movimento. La possibilità di utilizzare i 24 MP anche in modalità ritratto rafforza ulteriormente l’idea di una funzione pensata per diventare centrale nell’uso reale della fotocamera.

Dal punto di vista tecnico, questa scelta si inserisce in una tendenza più ampia del settore, dove la risoluzione non viene più trattata come un valore fisso, ma come una variabile adattiva, capace di cambiare in base alla scena e alle condizioni di luce. Samsung, con Galaxy S26, sembra voler offrire un compromesso intelligente. Come file meno pesanti, tempi di gestione più rapidi e una qualità visiva che, nelle situazioni ideali, può avvicinarsi molto agli scatti ad alta risoluzione. Almeno inizialmente, la modalità resterà esclusiva della serie Galaxy S26, segno che Samsung la considera un elemento caratterizzante della nuova generazione.