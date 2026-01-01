Galaxy S26: crescono le quote della GPU proprietaria integrata

Come ben sapete, ormai mancano pochi mesi all’annuncio ufficiale della prossima serie top di gamma della famiglia Samsung, Galaxy S26 infatti ormai è alle porte e ovviamente le indiscrezioni sul prossimo device dell’azienda sudcoreana circolano più forti che mai, quelle di cui vi parleremo oggi, riguardano nello specifico un elemento che sta assumendo un ruolo sempre più importante nell’economia di ogni smartphone, la GPU integrata nel system on chip, elemento fondamentale che deve garantire prestazioni di alto livello sotto vari punti di vista.

TecnoAndroid · su Google Seguici su Google e non perdere nulla Aggiungi TecnoAndroid alle tue fonti preferite su Discover e segui il nostro profilo Google: le notizie tech più importanti arrivano direttamente sul tuo telefono. Seguici su: Discover Google Google News Telegram

Sviluppata all’interno di Samsung

Nello specifico, sembra che la GPU integrata nello smartphone sarà interamente sviluppata da Samsung, seppur utilizzando la classica architettura RDNA di AMD, nello specifico la GPU Xclipse 960 sarebbe stata concretamente prodotta internamente ricorrendo però ad un architettura esterna, il che manterrebbe inalterata una tradizione che già negli anni precedenti vedeva i chip sviluppati utilizzando l’architettura AMD.

Il futuro tra l’altro potrebbe vedere un ulteriore passo evolutivo dal momento che il prossimo chip Exynos 2800 potrebbe dire addio all’architettura AMD, questo poiché Samsung potrebbe effettivamente puntare a un qualcosa di interamente proprietario che ovviamente comporterebbe un calo dei costi produttivi decisamente da non trascurare.

In aggiunta a questa novità, poi parliamo anche del modem 5G montato all’interno del dispositivo, quest’ultimo dovrebbe essere un Exynos modem 5410 realizzato a 4 nm, quest’ultimo per l’occasione offrirà anche una connessione satellitare assolutamente più potente rispetto ai modelli precedenti e sarà compatibile anche con le reti sub 5G mMWave e Sub-6GHz, dettaglio che consentirà allo smartphone di raggiungere picchi massimi davvero straordinari con velocità di 14,79Gbps.

Insomma, gli elementi per uno smartphone vincente ci sono tutti, ora tutto ciò che resta da fare e attendere il prossimo anno per vedere la presentazione ufficiale del dispositivo che ovviamente dovrà anche dare una risposta importante ad iPhone 17 di Apple che ha riscosso un successo decisamente da non trascurare.