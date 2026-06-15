Galaxy S23, riga verde sul display dopo l’aggiornamento a One UI 8.5

Diversi possessori di Galaxy S23 hanno iniziato a notare qualcosa di strano sui propri schermi dopo aver installato la One UI 8.5: linee verticali, verdi oppure rosa, che spuntano sul display senza un motivo apparente. Le segnalazioni arrivano un po’ da ovunque, raccolte tra Reddit, X e la Samsung Community, e sembrano colpire soprattutto la versione base e quella Ultra del telefono.

Il punto in comune tra tutte queste testimonianze è il tempismo. Gli utenti raccontano la stessa sequenza: prima l’aggiornamento, poi la comparsa della linea verticale sullo schermo. Detta così sembrerebbe esserci un nesso evidente, ma la faccenda è più sfumata di quanto appaia. Al momento non esiste alcuna conferma ufficiale e nemmeno una verifica tecnica indipendente che permetta di puntare il dito contro la nuova interfaccia. La coincidenza temporale, da sola, non basta a stabilire una causa.

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Cosa raccontano gli utenti e le ipotesi sul guasto

Tra i casi finiti sotto i riflettori ci sono due discussioni sulla Samsung Community indiana e un post pubblicato su X. Qui un utente ha spiegato che il difetto sarebbe comparso pochi giorni dopo l’aggiornamento, sottolineando un dettaglio non da poco: niente cadute, niente urti, nessun danno fisico visibile. Il telefono, insomma, era integro.

Nei commenti qualcuno ha provato a spiegare il fenomeno tirando in ballo il surriscaldamento durante la fase di installazione, che in qualche modo avrebbe potuto incidere sulla comparsa della riga. Resta un’ipotesi, niente di più. Quello che si sa è che il grosso delle segnalazioni proviene dal mercato indiano, e questo dettaglio geografico è abbastanza marcato.

Sul fronte assistenza la situazione è più chiara. Samsung offrirebbe la sostituzione gratuita dello schermo per i Galaxy S23 colpiti dal problema, ma solo entro tre anni dall’acquisto. Per chi si trova fuori da questa finestra temporale le cose cambiano: alcuni centri assistenza in India avrebbero indicato un costo di 19.500 rupie, vale a dire circa 180 euro, per rimettere a posto il display.

Non è il primo grattacapo per la One UI 8.5

La nuova interfaccia non arriva con la fedina pulita. Era già stata associata ad altri inconvenienti raccontati dagli utenti, dalle anomalie della modalità scura ai malfunzionamenti durante le videochiamate. In quei casi però si parlava chiaramente di bug software, qualcosa che un aggiornamento successivo può sistemare senza troppi problemi.

Le linee verticali sullo schermo sono un’altra storia. Appartengono a una categoria diversa perché riguardano un possibile difetto fisico del pannello, non una semplice anomalia del codice. Ed è proprio questa la differenza che preoccupa di più chi possiede uno di questi dispositivi: un bug si corregge con un nuovo rilascio, un componente danneggiato no, quello va sostituito. La distinzione, in casi come questo, fa tutta la differenza del mondo.