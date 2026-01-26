Galaxy Ring: notifiche più intelligenti in futuro

In questo articolo Indice dei contenuti 1 sezione 01 Notifiche intelligenti

Un dispositivo molto amato soprattutto da coloro che vogliono prestare particolari attenzione alla propria salute sono i Galaxy Ring, gli anelli smart di Samsung infatti monitorando numerosi dati ovviamente comunicano con il dispositivo in modo costante tramite la connettività Bluetooth, attualmente per notificare all’utente determinate informazioni sfruttano le notifiche dello smartphone segnalando ad esempio cambiamenti di stato come una autonomia residua al 15% oppure la disconnessione dal dispositivo.

A quanto pare, però Samsung vuole evolvere questo concetto rendendo le notifiche decisamente più intelligenti e smart, l’idea infatti è quella di utilizzarle anche per evitare che i dati sanitari che vengono acquisiti e monitorati nel corso del tempo vadano persi, scopriamo più nel dettaglio di cosa si tratta.

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Notifiche intelligenti

Nello specifico, analizzando il codice sorgente dell’ultima versione di Ring Manager sono state riscontrate delle stringhe che suggeriscono alcuni piccoli ma importanti cambiamenti alle notifiche che arrivano all’utente, la prima stringa suggerisce infatti che la notifica mostrerà la durata della batteria residua quando l’anello perde la connessione, aiutando l’utente, dunque a rendersi conto di cosa sia effettivamente successo, il tutto ricordando anche a quest’ultimo di indossare l’anello sempre carico evitando che si scarichi completamente.

Analizzando un’altra stringa e emerge poi un altro ulteriore dettaglio, pare infatti che Samsung stia lavorando allo sviluppo di una nuova notifica che mostrerà l’utente quanto effettivamente il proprio anello è rimasto disconnesso dal dispositivo principale, quest’ultima insieme a quella descritta sopra dovrebbero permettere all’utente di evitare la perdita di dati sanitari importanti o comunque rendersi conto che alcuni set di dati possono essere sprovvisti di archi di tempo anche abbastanza ampi, elementi fondamentali per una maggiore consapevolezza sanitaria.

Non rimane dunque che attendere le prossime settimane per vedere se effettivamente questi aggiornamenti troveranno un riscontro pratico e magari daranno dei segnali più evidenti oltreché semplici stringhe di codice.