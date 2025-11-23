Galaxy Buds 4 Pro, le prime immagini rivelano cambiamento

Le immagini fotorealistiche dei Galaxy Buds 4 Pro, emerse da un leak della One UI 8.5, offrono finalmente uno sguardo concreto sulla prossima generazione degli auricolari Samsung. Dopo settimane di render vettoriali, la comparsa dei modelli reali conferma molte scelte già anticipate e introduce un dettaglio inatteso. I Buds 4 Pro saranno disponibili almeno in due colori, bianco e nero, e mantengono la forma generale vista nei render preliminari. La novità più evidente riguarda una griglia laterale di dimensioni maggiori, posizionata lungo il corpo dell’auricolare. Il dettaglio non compariva nei primi materiali e modifica in modo significativo la percezione del design.

L’elemento metallico richiama l’estetica dei microfoni professionali e dona agli auricolari un aspetto più sofisticato. La funzione sembra principalmente estetica, perché i microfoni dedicati alla cancellazione del rumore non richiedono aperture di tali dimensioni. Samsung potrebbe aver scelto questa soluzione per rafforzare la riconoscibilità della linea Pro.

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L’azienda mira infatti a distinguere ulteriormente la gamma, già apprezzata per qualità sonora e cura del design. L’introduzione della griglia amplia questo linguaggio estetico e aumenta la coerenza con un’immagine più tecnica e premium. Le immagini confermano quindi le ipotesi iniziali e aggiungono una componente che non era stata prevista.

Galaxy Buds 4 Pro: un progetto che evolve tra gesture, ANC e integrazione con Galaxy AI

Le funzioni dei Galaxy Buds 4 Pro erano già state anticipate dal recente teardown di One UI 8.5, che aveva rivelato nuove gesture e un sistema di cancellazione attiva del rumore più intelligente. Anche l’integrazione con Galaxy AI sembra destinata a crescere, con funzioni progettate per adattarsi meglio al contesto d’uso quotidiano. Le nuove foto completano il quadro fornito dai leak precedenti e offrono conferme importanti sul prodotto reale.

L’uscita resta ancora lontana, ma l’interesse attorno agli auricolari continua ad aumentare. Samsung appare intenzionata a rinnovare il linguaggio estetico della serie Pro, unificando tecnica e stile in modo più marcato rispetto alla generazione attuale. Questo passo potrebbe anticipare una più ampia revisione del design anche su futuri dispositivi del marchio. Il lancio ufficiale è previsto durante il prossimo Galaxy Unpacked, che si terrà all’inizio del 2026 insieme ai Galaxy S26. È probabile che ulteriori dettagli emergano nei prossimi mesi, delineando meglio le ambizioni della nuova generazione degli auricolari premium Samsung.