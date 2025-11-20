Galaxy Buds4 Pro: nuove funzioni avanzate in arrivo?

L’evoluzione dei dispositivi audio indossabili rappresenta uno dei segmenti più dinamici dell’attuale mercato tecnologico. A tal proposito, ogni nuovo indizio che emerge dai software proprietari dei principali produttori contribuisce a definire la direzione futura di tale settore. In tale contesto, gli elementi rintracciati all’interno della One UI 8.5 offrono uno sguardo sulle potenzialità dei prossimi Galaxy Buds4 Pro di Samsung. Le tracce individuate nel codice suggeriscono una fase di sviluppo avanzata e introducono aspetti che vanno ben oltre un semplice aggiornamento. Le prime informazioni emerse già lo scorso anno avevano segnalato l’arrivo di una nuova generazione di auricolari. Ma i dettagli ora disponibili delineano scenari più ampi, soprattutto sul fronte delle funzioni avanzate. Gli indizi più rilevanti riguardano la possibilità di controllare gli auricolari attraverso movimenti della testa. L’approccio di Samsung sembra orientato a una gestione più estesa e articolata. Le indicazioni contenute nel codice rivelano, infatti, l’intenzione di permettere all’utente di intervenire non solo su chiamate e interazioni basilari, ma anche sulla gestione di notifiche, contenuti vocali, sveglie e promemoria.

Galaxy Buds4 Pro: ecco i possibili cambiamenti in arrivo

La stessa logica verrebbe applicata anche all’assistente AI. Con la possibilità di fornire risposte rapide tramite movimenti del capo riconducibili a un “sì” o a un “no”. Tutte funzioni che mirano a garantire un controllo continuo in situazioni in cui il telefono non è raggiungibile o l’interazione vocale non risulta praticabile. E non è tutto. One UI 8.5 lascia emergere anche una revisione rilevante del design. Alcune animazioni interne mostrano modifiche nella struttura degli auricolari rispetto al modello attuale. Lo stelo manterrebbe la propria presenza, ma con un profilo differente. Dalla forma triangolare dei Buds3 Pro si passerebbe a una conformazione piatta. Anche i gommini auricolari subirebbero un aggiornamento. Mentre la custodia di ricarica introdurrebbe un alloggiamento orizzontale anziché verticale.

Le prospettive sui Galaxy Buds4 Pro mostrano un percorso di raffinamento che lascia intuire come Samsung sta investendo per rafforzare il proprio ruolo in un mercato sempre più guidato dall’interazione naturale. Ed anche dalla convergenza tra hardware e intelligenza software. Tale direzione potrebbe influenzare non solo le scelte dell’azienda sudcoreana, ma anche le strategie future dell’intero settore.