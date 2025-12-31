Galaxy Buds 4 Pro: confermata la certificazione FCC

Nel segmento degli auricolari true wireless premium, Samsung sembra pronta a giocare d’anticipo con un prodotto che punta sull’evoluzione. I futuri Galaxy Buds 4 Pro si preparano, infatti, a raccogliere l’eredità della generazione precedente con una serie di miglioramenti mirati su design, autonomia e funzioni avanzate. Le indiscrezioni emerse delineano una gamma ben definita. La famiglia Galaxy Buds 4 dovrebbe articolarsi in due modelli distinti. Una versione standard e una variante Pro, pensata come riferimento per qualità sonora, dotazioni premium e durata della batteria. Una scelta che conferma l’intenzione di Samsung di presidiare più fasce di mercato. Mantenendo però un chiaro punto di riferimento per l’utenza più esigente.

Samsung: ecco cosa sappiamo sui Galaxy Buds 4 Pro

Sul piano estetico, l’attenzione si concentra su un design rivisto, ma non stravolto. Nel dettaglio, i Galaxy Buds 4 Pro dovrebbero adottare uno stelo più sottile e piatto, con linee ulteriormente affinate rispetto ai modelli attuali. Alcune modifiche attendono anche il case di ricarica. Quest’ultimo, secondo le anticipazioni, ospiterà gli auricolari in posizione orizzontale.

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Un altro elemento centrale riguarda la batteria. Le voci parlano di una capacità pari a 57 mAh per ciascun auricolare nella versione Pro. Se confermato, l’incremento potrebbe tradursi in una maggiore autonomia complessiva e in una gestione più efficiente delle funzioni più energivore. Come la cancellazione attiva del rumore e l’audio ad alta qualità.

A rafforzare la credibilità di tali anticipazioni è arrivato un segnale concreto. I Galaxy Buds 4 Pro hanno ottenuto la certificazione della Federal Communications Commission (FCC). Si tratta di un passaggio tecnico fondamentale che conferma l’esistenza del dispositivo e la sua conformità agli standard di comunicazione wireless. Tradizionalmente, tale approvazione arriva quando lo sviluppo è ormai concluso e il lancio non è lontano.

Non sorprende quindi che diverse fonti indichino l’inizio del prossimo anno come finestra temporale più probabile per l’annuncio ufficiale. In questo scenario, Samsung sembra puntare su una strategia di raffinamento progressivo, perfezionando una formula già collaudata.