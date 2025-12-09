Galaxy Buds 4: cambiamenti in arrivo per l’autonomia

L’universo degli auricolari wireless continua ad evolversi. A tal proposito, l’attenzione degli appassionati è già rivolta ai prossimi modelli di Samsung. I recenti dati emersi dal codice software della One UI 8.5 offrono i primi dettagli concreti sui futuri Galaxy Buds 4 e Buds 4 Pro. Qui vengono proposte indicazioni precise sulle batterie integrate, rivelando scelte differenti per le due varianti della gamma. I futuri Galaxy Buds 4 Pro mostrano segnali di miglioramento in termini di autonomia. Ciò con una capacità della batteria che salirà da 53 mAh a 57 mAh. Tale incremento potrebbe tradursi in un uso più lungo tra una ricarica e l’altra, offrendo agli utenti un vantaggio concreto.

Samsung: ecco cosa cambia per i nuovi Galaxy Buds 4

Diversa è invece la strategia per la versione standard. Quest’ultima vedrà una riduzione della batteria, che passerà da 48 mAh a 42 mAh. Si tratta di un calo del 12,5%. Gli esperti ritengono che, grazie a una maggiore efficienza dei componenti e a ottimizzazioni software, l’impatto sull’autonomia effettiva sarà minimo. Consentendo così agli utenti di continuare a utilizzare gli auricolari per sessioni di ascolto simili a quelle delle generazioni precedenti.

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Riguardo la custodia di ricarica, il codice non ha rivelato dettagli aggiuntivi. Report precedenti, però, indicano che Samsung prevedrebbe solo modifiche marginali, con un lieve incremento stimato attorno al 3% della capacità. Ciò suggerisce che i tempi di ricarica e il supporto per più cicli di utilizzo dovrebbero rimanere sostanzialmente invariati. Nel complesso, le informazioni disponibili delineano una strategia chiara. Il modello Pro viene rafforzato per gli utenti più attenti all’autonomia, mentre il modello base punta a un equilibrio tra design, efficienza e prestazioni.

Le prime indicazioni sui Galaxy Buds 4 e Buds 4 Pro evidenziano come Samsung stia modulando la tecnologia in base al target. Confermando che la gamma continuerà a garantire autonomia adeguata per l’uso quotidiano, con vantaggi più consistenti nella versione Pro.