Galaxy Book Pro 6: emerse le prime foto del computer Samsung

Il rinnovamento della gamma Galaxy Book di Samsung sembra ormai alle porte. A tal proposito, come spesso accade nel settore tecnologico, a suggerirlo non sono annunci ufficiali ma una serie di indizi emersi dai circuiti di certificazione. Nelle scorse ore, infatti, sono comparse online alcune immagini attribuite al prossimo Samsung Galaxy Book 6 Pro. Il quale è destinato a occupare una posizione di rilievo nell’offerta Windows premium del produttore sudcoreano. Uno degli aspetti più interessanti che emergono dalle immagini riguarda la differenziazione delle dimensioni. Anche se, ad un primo sguardo, i portatili sembrano identici, la presenza di righelli di riferimento consente di distinguere chiaramente due varianti. La più grande misura circa 360 x 250 mm, formato compatibile con un display da 16 pollici. Mentre la seconda si ferma a 330 x 225 mm, suggerendo un pannello intorno ai 14 pollici.

Samsung: ecco le prime indiscrezioni sul prossimo Galaxy Book 6 Pro

Le immagini, però, non permettono di spingersi oltre. Restano sconosciuti elementi cruciali come porte di connessione, spessore, layout della tastiera, design dei lati e caratteristiche del display. L’unica informazione certa sul fronte estetico riguarda una colorazione grigio chiaro. La quale dovrebbe essere almeno una delle opzioni disponibili.

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A delineare un quadro più completo contribuiscono alcuni leak precedenti, secondo cui Samsung sarebbe pronta a introdurre migliorie sostanziali rispetto alla generazione attuale. Si parla di batterie più capienti, nuove tastiere e di una piattaforma hardware aggiornata. Resta aperta la questione tra Intel e AMD riguardo i processori.

Per quanto riguarda le tempistiche di lancio, invece, il contesto attuale lascia intendere una presentazione piuttosto vicina. I Galaxy Book 5 Pro, infatti, sono stati presentati a dicembre 2024 e l’azienda segue tradizionalmente un ciclo di aggiornamento annuale. Con dicembre 2025 ormai agli sgoccioli, l’arrivo imminente della nuova generazione appare coerente. Anche se il mercato ha dimostrato che un certo margine di flessibilità esiste ancora. Non resta che attendere e scoprire maggiori dettagli sui nuovi dispositivi di Samsung.