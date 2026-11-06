Friggitrice ad aria Bella 8 L 5 in 1 scende a 49,99€ su Amazon

Chi cerca una friggitrice ad aria capiente senza svuotare il portafoglio ha adesso un’occasione concreta su Amazon. Il modello Bella Friggitrice ad Aria Digitale da 8 L è sceso a 49,99€ contro un listino di 213,99€, un ribasso che arriva proprio nel mese del Black Friday e che sembra toccare il minimo storico del periodo. Il taglio è così netto che chi ha comprato lo stesso apparecchio appena poche settimane fa potrebbe storcere il naso, e non del tutto a torto.

Fino a poco tempo fa trovare un elettrodomestico di queste dimensioni, capace di sfamare una famiglia intera, a una cifra simile sembrava un’impresa quasi impossibile. Ecco perché vale la pena guardare da vicino cosa offre questo modello e capire come mai conviene non perdere troppo tempo prima di decidere.

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Una friggitrice da 8 litri pensata per le famiglie numerose

Il vero asso nella manica di questo prodotto firmato BELLA è la capacità di 8 litri, studiata per chi si ritrova spesso a cucinare per un numero di persone che va da 6 a 8. Il sistema a convezione distribuisce il calore in modo uniforme e permette di ottenere piatti croccanti senza dover aspettare il preriscaldamento, un dettaglio che nella routine di tutti i giorni fa la sua bella differenza.

Poi c’è la funzione 5 in 1, che copre quasi tutto quello che serve ai fornelli. Con un unico apparecchio si può friggere ad aria, grigliare, cuocere, arrostire oppure semplicemente riscaldare gli avanzi della sera prima. A rendere tutto più immediato ci pensa il pannello touchscreen digitale con 8 preimpostazioni, comodo anche per chi non ha mai messo mano a una friggitrice ad aria in vita sua.

Sul fronte delle specifiche tecniche i numeri sono abbastanza chiari. La potenza nominale è di 1400 Watt, la colorazione è un nero opaco piuttosto sobrio e i programmi disponibili sul display sono 8. Cestello e griglia sono antiaderenti, privi di PFOA, rimovibili e lavabili in lavastoviglie, quindi la pulizia non si trasforma in un incubo dopo ogni utilizzo.

C’è anche un aspetto legato all’alimentazione che il produttore mette parecchio in evidenza. Stando ai dati dichiarati dall’azienda, le patatine fritte ad aria preparate con questo modello contengono l’88% di grassi in meno e il 65% di calorie in meno rispetto alla frittura tradizionale, senza perdere croccantezza e sapore. Un vantaggio che rende l’apparecchio particolarmente adatto a chi vuole mangiare in modo più leggero senza stravolgere le proprie abitudini in cucina.

Quanto si risparmia davvero con lo sconto su Amazon

Di norma il prezzo di listino di Bella Friggitrice ad Aria Digitale da 8 L si aggira intorno ai 213,99€. Il calo attuale però è drastico e porta il costo a un livello che nel corso dell’anno si vede raramente. Si tratta di uno sconto che sfiora il 77%, abbastanza da collocare questa friggitrice tra le proposte più allettanti del momento nella categoria degli elettrodomestici da cucina, proprio a ridosso del Black Friday.

Il prodotto è venduto e spedito direttamente da Amazon, con spedizione rapida inclusa. Il prezzo potrebbe risalire da un momento all’altro e non è escluso che le scorte finiscano prima della scadenza della promozione, motivo per cui conviene muoversi in fretta. Al momento la friggitrice ad aria da 8 litri si porta a casa a 49,99€ invece di 213,99€.

Fonte: TecnoAndroid