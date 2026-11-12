Fourth Wing su Prime Video: la serie che guarda a Game of Thrones

Prime Video ha scelto di scommettere su Fourth Wing, l’adattamento del bestseller fantasy scritto da Rebecca Yarros. Il romanzo è già diventato un autentico fenomeno su BookTok e adesso si prepara a passare dalle pagine al piccolo schermo, con una serie TV attualmente in fase di sviluppo. Un progetto che, almeno nelle intenzioni, potrebbe ambire a raccogliere un’eredità decisamente ingombrante.

Il paragone che salta subito alla mente è infatti quello con Game of Thrones, il titolo che più di ogni altro ha cambiato il modo di raccontare il fantastico in televisione. Accostare un nuovo progetto a quel nome significa misurarsi con un punto di riferimento enorme, eppure il confronto viene quasi spontaneo quando una piattaforma come Prime Video decide di investire su un’opera letteraria così amata dai lettori.

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Il segno lasciato da Game of Thrones sul genere fantasy

Per capire il peso di questa sfida bisogna tornare a ciò che ha rappresentato la saga dei Sette Regni. Game of Thrones ha segnato una vera svolta per il genere fantasy, perché ha dimostrato che anche in televisione si potevano portare produzioni ambiziose, sostenute da budget enormi e pensate per competere con il grande schermo sul piano dello spettacolo. Un cambio di prospettiva netto, che ha ridefinito le aspettative del pubblico e delle stesse case di produzione.

Quel successo non è rimasto isolato. Al contrario ha spalancato le porte a una lunga serie di progetti che hanno provato a seguirne le orme, ciascuno con la propria identità ma tutti accomunati dalla volontà di portare mondi immaginari sullo schermo con mezzi importanti. Da allora il fantasy televisivo è diventato un terreno su cui le piattaforme si confrontano apertamente, e la ricerca di una nuova protagonista capace di imporsi con la stessa forza non si è mai davvero fermata.

Ed è proprio in questo scenario che si inserisce la scelta di puntare sul romanzo di Rebecca Yarros. Non si tratta di un titolo qualsiasi ma di un libro che ha già conquistato una platea enorme prima ancora di arrivare in tv, un dettaglio tutt’altro che secondario quando si parla di adattamenti.

Perché Fourth Wing parte con un vantaggio

Il punto di forza di Fourth Wing sta nella popolarità che ha raggiunto tra i lettori. Diventare un caso su BookTok significa poter contare su una comunità appassionata che ne ha decretato il successo a colpi di passaparola, recensioni e consigli condivisi. Per una nuova serie partire da un titolo così riconoscibile rappresenta una base solida, perché una parte consistente del pubblico conosce già la storia e i suoi personaggi.

Naturalmente il percorso è ancora lungo. La serie TV si trova in fase di sviluppo e trasformare un fenomeno editoriale in un prodotto televisivo all’altezza delle aspettative non è mai un’operazione semplice. Gli adattamenti di romanzi molto amati devono fare i conti con lettori esigenti, che spesso guardano con attenzione ogni scelta legata alla fedeltà all’opera originale. Resta comunque il fatto che Prime Video ha individuato nel bestseller fantasy di Rebecca Yarros un progetto su cui costruire qualcosa di importante. Con l’adattamento ora in lavorazione, Fourth Wing si candida a diventare la nuova protagonista pronta a raccogliere l’eredità lasciata da Game of Thrones.

Fonte: TecnoAndroid