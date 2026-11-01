Fossili, perché il paleontologo Steve Brusatte li chiama miracoli

Che cosa sia davvero un fossile sembra una domanda da libro di scuola elementare, eppure dietro quella parola si nasconde un processo tutt’altro che banale. A spiegarlo è il professor Steve Brusatte, paleontologo che da anni studia le tracce lasciate dalla vita antica e che si è concentrato proprio su ciò che si può trovare all’interno di reperti vecchi di milioni di anni. Il suo racconto parte da un punto preciso: questi oggetti sono così rari e improbabili da poter essere definiti dei veri e propri “miracoli”.

Non è un’esagerazione da divulgatore entusiasta. Il termine scelto serve a far capire quanto sia eccezionale che qualcosa sopravviva al tempo, alle trasformazioni della Terra e alla semplice decomposizione. Ogni reperto che arriva fino ai giorni nostri rappresenta una piccola eccezione alla regola, perché la norma, per qualsiasi organismo, è sparire senza lasciare nulla dietro di sé.

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Come nasce un fossile e perché viene chiamato miracolo

Il cuore della spiegazione di Brusatte riguarda il modo in cui questi “miracoli” prendono forma. La fossilizzazione non è un evento rapido né scontato. Perché un organismo si trasformi in un reperto capace di attraversare ere geologiche servono condizioni molto particolari, una combinazione di circostanze che raramente si verifica nel modo giusto e al momento giusto.

È proprio questa improbabilità a rendere ogni scoperta così preziosa per la ricerca. Quando un paleontologo si trova davanti a un reperto antico non sta osservando soltanto una pietra con una forma curiosa, ma il risultato di una catena di eventi fortunati che si è protratta per un tempo difficile perfino da immaginare. Parlare di miracolo, in questo senso, aiuta anche chi non ha familiarità con la geologia a cogliere la portata del fenomeno.

C’è poi un aspetto che spesso sfugge al grande pubblico. Un fossile non è necessariamente una copia perfetta dell’animale o della pianta da cui deriva. Può trattarsi di qualcosa di diverso, di una testimonianza parziale che però conserva informazioni fondamentali su come erano fatti gli esseri viventi del passato.

Cosa resta dentro i fossili dopo milioni di anni

L’altra metà del discorso del paleontologo riguarda ciò che questi reperti lasciano dietro di sé e, soprattutto, quello che è possibile scoprire al loro interno. Ed è qui che la faccenda si fa davvero interessante, perché l’idea di un fossile come semplice guscio esterno lascia spazio a qualcosa di molto più ricco.

Secondo Steve Brusatte, osservare l’interno di questi oggetti significa aprire una finestra su mondi scomparsi da milioni di anni. Le tracce conservate possono raccontare molto più di quanto un’occhiata superficiale lasci intendere, offrendo agli studiosi indizi preziosi per ricostruire la storia della vita sul nostro pianeta. È un lavoro che richiede pazienza e strumenti adeguati, ma che ripaga con informazioni impossibili da ottenere in altro modo. Ogni frammento esaminato aggiunge un tassello a un mosaico enorme, quello dell’evoluzione degli organismi che hanno popolato la Terra molto prima della comparsa dell’essere umano.

La spiegazione del professore ha il merito di riportare l’attenzione su un concetto semplice ma spesso dato per scontato. Dietro ogni teca di museo e dietro ogni scheletro esposto c’è un processo raro e complesso, e dentro quei fossili custoditi per ere intere si trovano ancora oggi elementi in grado di parlare a chi sa interrogarli.

Fonte: TecnoAndroid