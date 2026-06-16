Forza Horizon 6, l’aggiornamento gratuito risolve il bug dei salvataggi

Playground Games torna a mettere mano a Forza Horizon 6 con un aggiornamento gratuito pensato per limare ogni asperità rimasta, dopo settimane passate a inseguire problemi più gravi. Il momento di tirare il fiato è arrivato, almeno per chi temeva di perdere ore e ore di gioco a causa di un fastidioso intoppo tecnico. Lo studio britannico ha deciso che era il caso di passare dalla fase delle emergenze a quella, decisamente più rilassata, delle ottimizzazioni.

Il riferimento al passato recente non è casuale. Prima di concentrarsi sui ritocchi fini, infatti, gli sviluppatori avevano dovuto affrontare una grana parecchio seria. Il bug dei salvataggi corrotti aveva fatto storcere il naso a moltissimi giocatori, e non era certo un problema da poco. Capitava che i progressi sparissero o si danneggiassero, mandando in fumo il lavoro accumulato partita dopo partita.

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Dal bug dei salvataggi alle migliorie generali

La radice del guaio andava cercata in una funzione tanto comoda quanto, in questo caso, problematica. Il Quick Resume di Xbox Series X e Series S, quello che permette di riprendere al volo i giochi esattamente dal punto in cui li si era lasciati, entrava in conflitto con il sistema di salvataggio di Forza Horizon 6. Il risultato erano file di salvataggio rovinati, con tutte le conseguenze del caso per chi si era affezionato alla propria partita.

Per venirne a capo non è bastato l’intervento dei soli sviluppatori del gioco. Playground Games ha lavorato fianco a fianco con i programmatori del firmware di Xbox, mettendo insieme le competenze necessarie per chiudere la falla. Il problema era nato in seguito all’aggiornamento di Xbox Series X e Series S distribuito a giugno, e solo grazie a questa collaborazione incrociata si è riusciti a tappare il buco senza ulteriori danni.

Con quella questione finalmente alle spalle, lo studio ha potuto spostare l’attenzione su tutto il resto. Il nuovo update porta con sé una serie di migliorie e bilanciamenti vari, il tipo di interventi che raramente fanno notizia ma che incidono parecchio sull’esperienza di guida quotidiana. Si tratta di quei ritocchi che rendono il tutto più fluido, più rifinito, più piacevole da affrontare per chi passa ore al volante delle auto virtuali del titolo. L’aggiornamento, come ormai abitudine per produzioni di questo calibro, arriva in maniera gratuita per tutti i possessori del gioco. Nessun costo aggiuntivo, dunque, solo il download da scaricare per portare la propria copia all’ultima versione disponibile. Playground Games sembra intenzionata a non mollare la presa, continuando a sostenere il proprio racing game con interventi regolari pensati per tenere alta la qualità complessiva.