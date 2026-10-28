Amazon rinnova Alexa: arrivano Echo Dot, Echo Time e Echo Studio

Immagina di poter gestire risveglio, musica e dispositivi domestici da un unico ecosistema, con un assistente capace di adattarsi alle tue abitudini. È questa la direzione scelta da Amazon con la nuova generazione di dispositivi Alexa, disponibile dal 28 ottobre 2026 su Amazon.it.

La gamma comprende Echo Time, un orologio intelligente progettato per il comodino, il nuovo Echo Dot con hub per la smart home integrato e Amazon Kids Echo Dot, pensato per i più piccoli. Arriva inoltre Echo Studio con telecamera per la casa, che aggiunge funzionalità visive all’esperienza audio, mentre Echo Show 16 amplia la famiglia degli smart display con un pannello da 16 pollici.

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Echo Time: la sveglia intelligente che si adatta al sonno

Il nuovo Echo Time con Alexa+ è progettato per accompagnare la routine quotidiana, dalla preparazione al sonno fino al risveglio. Il dispositivo introduce una funzione opzionale di sveglia intelligente che utilizza gli ultrasuoni per rilevare le fasi di sonno più leggero e scegliere un momento favorevole per svegliare l’utente.

La sveglia può anticipare l’orario impostato all’interno di una finestra compresa tra 10 e 60 minuti. Quando si avvicina il momento del risveglio, il display aumenta gradualmente la luminosità, simulando l’effetto dell’alba, mentre il volume cresce in modo progressivo. Durante la notte, invece, il quadrante passa alla modalità dedicata, riducendo la luminosità e mostrando soltanto l’ora o la prossima sveglia. Il sistema limita anche la luce blu per rendere meno invasiva la presenza dello schermo nella stanza.

Alexa+ personalizza la routine quotidiana

Credits: TecnoAndroid

L’integrazione con Alexa+ permette di combinare sveglie, promemoria e altre attività con un semplice comando vocale. Se, per esempio, l’utente deve svegliarsi entro le 7:00 e ricordarsi di prendere il pranzo prima di uscire alle 8:00, l’assistente può impostare la sveglia e programmare un promemoria al momento opportuno. La sera si può chiedere ad Alexa di riprodurre musica rilassante, selezionando una playlist dal servizio musicale preferito, oppure di impostare una temperatura nella stanza più adatta al sonno.

Alla base delle funzioni di rilevamento c’è Omnisense, la tecnologia Amazon che combina diversi sensori. Temperatura ambientale e rilevamento della presenza aiutano a delineare le abitudini notturne, mentre gli ultrasuoni rilevano la respirazione e la prossimità senza richiedere dispositivi indossabili.

Echo Time integra un touchscreen circolare da 3,2 pollici e non dispone di videocamera. Gli utenti possono scegliere tra centinaia di quadranti, inclusi design analogici, temi stagionali e grafiche dedicate alle squadre sportive. Le suonerie sono personalizzabili e diventano progressivamente più energiche quando si rimanda la sveglia, fino a quattro volte. Il dispositivo è disponibile nelle colorazioni Grafite, Bianco ghiaccio e Rosa corallo al prezzo di 214,99 euro.

Echo Dot: hub per la casa intelligente e audio potenziato

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Il nuovo Echo Dot punta a semplificare la gestione dei dispositivi connessi. Per la prima volta integra un hub per la casa intelligente compatibile con Zigbee, Matter e Thread, consentendo di collegare dispositivi compatibili come luci e termostati senza dover necessariamente ricorrere a un hub separato.

È presente anche la tecnologia Wi-Fi eero, che può estendere la copertura della rete esistente fino a circa 93 metri quadrati, secondo i dati dichiarati da Amazon. Il cuore del dispositivo è il chip AZ3, dotato di un acceleratore AI progettato per l’elaborazione direttamente sul dispositivo. Il componente migliora il riconoscimento delle conversazioni e la gestione dei rumori di fondo, con l’obiettivo di rendere l’interazione con Alexa+ più rapida e naturale. L’aggiunta di un quarto microfono contribuisce inoltre a migliorare la ricezione dei comandi quando ci si sposta nella stanza o ci si trova in ambienti rumorosi.

Anche l’audio riceve un aggiornamento. Il driver a gamma completa è integrato in una struttura che aumenta il volume acustico posteriore, offrendo bassi fino al 50% più potenti rispetto alla generazione precedente e una riproduzione più chiara delle voci. Il design mantiene la forma sferica compatta, con un rivestimento in tessuto lavorato a maglia 3D che lascia passare il suono. Echo Dot è disponibile da oggi in Grafite, Bianco ghiaccio, Verde agave e Rosa corallo al prezzo di 104,99 euro.

Amazon Kids Echo Dot debutta in Italia

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Per la prima volta arriva sul mercato italiano Amazon Kids Echo Dot, una versione del nuovo Echo Dot progettata per i bambini. Il dispositivo conserva le funzionalità e le prestazioni del modello standard, ma propone un design giocoso a forma di polpo e include un anno di abbonamento a Kids+. Il servizio offre accesso ad audiolibri Audible adatti all’età, stazioni radio e musica senza pubblicità. I genitori possono configurare un profilo dedicato, così che i bambini possano fare domande ad Alexa e ricevere risposte adeguate alla loro età.

Tra le funzioni disponibili c’è Storie con Alexa, che permette di creare racconti a partire dai personaggi e dalle trame suggeriti dai bambini. Basta chiedere all’assistente di creare una storia per trasformare le idee in un racconto narrato. Per la sera arriva anche Spazio nanna, che con Kids+ propone contenuti di Calm e Moshi dedicati al relax e alla routine prima di dormire. Attraverso la Parent Dashboard, i genitori possono impostare gli orari del sonno e programmare l’avvio automatico della routine serale. Amazon Kids Echo Dot è disponibile nel design Polpo al prezzo di 114,99 euro.

Echo Studio con telecamera: Alexa+ può vedere ciò che ha davanti

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Con Echo Studio con telecamera per la casa, Amazon combina l’esperienza audio del proprio speaker avanzato con una videocamera integrata e nuove possibilità di interazione visiva. Il dispositivo mantiene un sistema audio progettato per offrire un suono immersivo. Il woofer ad ampia escursione punta a riprodurre bassi profondi, mentre tre driver a gamma completa e il supporto Dolby Atmos contribuiscono a creare un’esperienza sonora spaziale. La tecnologia Advanced Room Adaptation regola continuamente la riproduzione in base all’acustica dell’ambiente.

La videocamera abilita anche la funzione Volume adattivo, che modifica l’audio in base agli spostamenti dell’utente nella stanza. Con Alexa+, inoltre, è possibile mostrare un oggetto all’obiettivo e chiedere informazioni sul suo contenuto: per esempio, si può inquadrare una scatola di un gioco da tavolo per ricevere una spiegazione delle regole oppure mostrare una confezione di cereali per identificarla e cercare altre varianti.

La videocamera può essere utilizzata anche per controllare la casa da remoto attraverso Live View nell’app Alexa. Quando si è fuori, è possibile verificare cosa accade in una stanza, controllare il proprio animale domestico o assicurarsi che le luci siano spente. Un LED integrato e un segnale acustico indicano quando la videocamera è attiva. Amazon prevede inoltre la possibilità di abbinare il dispositivo a un Fire TV compatibile per portare le videochiamate sul televisore. Echo Studio con telecamera per la casa è disponibile in Grafite al prezzo di 259,99 euro.

Echo Show 16: schermo da 16 pollici per tutta la famiglia

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La gamma degli smart display si amplia con il nuovo Echo Show 16, un dispositivo che punta a riunire organizzazione familiare, intrattenimento e controllo della casa intelligente in un unico schermo. Il display ad alta definizione da 16 pollici offre un’area di visualizzazione più ampia del 10% rispetto al modello di riferimento indicato da Amazon, mentre lo spessore diminuisce di quasi il 40%. L’azienda dichiara inoltre una velocità superiore del 20% rispetto a qualsiasi precedente Echo Show. È prevista anche una versione con display Nanomatte, progettata per ridurre i riflessi mantenendo dettagli e colori.

La videocamera è la più avanzata mai integrata in un Echo Show secondo Amazon: offre un campo visivo più ampio, inquadratura automatica per mantenere la persona al centro dell’immagine e, per la prima volta nella gamma, visione notturna per controllare la casa attraverso Live View anche al buio. Con Screen Styles, lo schermo può trasformarsi in un’agenda familiare con calendari colorati, attività domestiche e pianificazione dei pasti, oppure in una cornice digitale per le fotografie preferite. Può anche diventare un pannello di controllo per gestire luci, termostato, musica e immagini in diretta dalle videocamere Ring. La nuova esperienza Fire TV è inclusa anche su questo modello.

Echo Show 16 arriverà prossimamente in Italia; Amazon non ha ancora comunicato il prezzo né una data precisa di disponibilità.

Privacy: controlli dedicati per microfoni e videocamere

Amazon dichiara di integrare le funzioni per la tutela della privacy fin dalla progettazione dei dispositivi Echo. Un pulsante dedicato permette di disattivare i microfoni e le eventuali videocamere integrate. Sugli Echo dotati di fotocamera sono presenti indicatori visivi quando immagini o video vengono trasmessi al cloud. Su Echo Studio con telecamera per la casa, in particolare, si accende un LED integrato quando la videocamera è attiva. Per chi preferisce non utilizzare una fotocamera, resta disponibile anche Echo Studio nella versione standard.

Le funzioni di rilevamento del sonno di Echo Time richiedono invece un’attivazione esplicita e possono essere abilitate o disabilitate in qualsiasi momento dalle impostazioni del dispositivo nell’app Alexa. È possibile interromperle anche disattivando il microfono tramite il pulsante dedicato.

Fonte: TecnoAndroid