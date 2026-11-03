Firmware PS5 a sorpresa contro il jailbreak: c’entra GTA 6?

Sony ha distribuito a sorpresa un nuovo aggiornamento firmware PS5 che punta dritto su un obiettivo preciso: rafforzare la sicurezza contro il jailbreak e mettere al riparo da possibili violazioni i giochi che arriveranno nei prossimi mesi. Si tratta di un rilascio di ottobre arrivato senza grandi annunci, e già questo basta a far capire quanto la casa giapponese tenga a chiudere ogni spiraglio prima che diventi un problema serio. Sullo sfondo c’è una domanda che molti giocatori si stanno facendo, cioè se tutta questa attenzione abbia a che fare con l’arrivo di GTA 6.

Il pacchetto riguarda tutta la famiglia della console, quindi PS5, PS5 Slim e PS5 Pro. Con questo intervento il sistema operativo sale alla versione 26.07 14.20.00, che nella sua forma estesa diventa 26.07 14.20.00.07. Un numero che di per sé dice poco a chi non mastica queste cose, ma che segna comunque un passaggio importante per chi tiene d’occhio l’evoluzione del software della piattaforma.

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Cosa cambia con il nuovo firmware PS5

Il cuore del nuovo firmware sta tutto nella protezione. Sony non ha puntato su funzioni inedite o su ritocchi all’interfaccia, almeno stando alle informazioni disponibili, ma ha preferito concentrarsi su un lavoro meno visibile e decisamente più delicato. L’idea è rendere la console più resistente ai tentativi di forzatura, quelli che permettono di aggirare i blocchi imposti dal produttore.

Per chi non conosce il termine, il jailbreak è in pratica una modifica che sblocca il sistema e consente di eseguire software non autorizzato. Sulle console questo apre la porta anche a copie non originali dei giochi, ed è proprio qui che il discorso si fa interessante per un’azienda come Sony. Ogni falla scoperta e sfruttata rischia di trasformarsi in un danno concreto, soprattutto quando sul mercato stanno per arrivare titoli molto attesi.

L’aggiornamento quindi va letto in questa chiave. Non tanto come un rilascio da festeggiare per le novità, quanto come una sorta di blindatura preventiva, pensata per proteggere i titoli futuri prima ancora che arrivino sugli scaffali digitali e nei negozi.

Il possibile legame con GTA 6

Ed eccoci al punto che incuriosisce di più. Il tempismo di questo aggiornamento PS5 ha spinto parecchi a collegarlo a GTA 6, il gioco che probabilmente più di ogni altro catalizza l’attenzione del pubblico. Al momento però si parla di un’ipotesi e non di una conferma ufficiale. Sony non ha legato in modo esplicito il firmware a nessun titolo in particolare.

Il ragionamento comunque fila. Un’uscita di quella portata rappresenta un bersaglio enorme per chi cerca di violare la console, e proteggere i giochi in arrivo da eventuali violazioni è esattamente lo scopo dichiarato di questo intervento. Che GTA 6 sia o meno il motivo principale, la direzione presa da Sony appare chiara: alzare il livello di sicurezza della piattaforma prima dei prossimi grandi lanci.

Per chi possiede una PS5, una PS5 Slim o una PS5 Pro, la novità si traduce nel passaggio alla versione 26.07 14.20.00, già disponibile per tutti e tre i modelli della console.

Fonte: TecnoAndroid