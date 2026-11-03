DAZN Full a 24,99 euro con la Carta Giovani: e dopo 12 mesi?

Per i nuovi clienti di DAZN è arrivata da pochi giorni una promozione riservata ai possessori della Carta Giovani Nazionale, che consente di attivare il piano DAZN Full a 24,99 euro al mese per i primi 12 mesi invece dei 36,99 euro di listino. Lo sconto riguarda la formula annuale con pagamento dilazionato in 12 rate mensili e, come indicato nell’app IO, resta valido fino al 2 novembre 2026, salvo eventuali modifiche.

La CGN è un’iniziativa della Presidenza del Consiglio dei Ministri, tramite il Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale. È pensata per i ragazzi tra 18 e 35 anni residenti in Italia, che possono così accedere ad agevolazioni su beni, servizi ed esperienze sia online sia sul territorio. DAZN è stato il primo broadcaster OTT ad aderire, già da inizio novembre 2023, con offerte riscattabili attraverso l’app IO. Questa nuova proposta però è aperta soltanto a chi non ha un account DAZN attivo e va sottoscritta dalle pagine dedicate del sito, il cui collegamento si trova proprio nell’app.

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Cosa succede dopo i primi 12 mesi

Terminato l’anno a prezzo ridotto, l’abbonamento annuale dilazionato prosegue alla tariffa di listino in vigore in quel momento, oggi pari a 36,99 euro al mese, a meno di disdetta. Il contratto prevede una permanenza minima di 12 mesi, dura un anno dalla data di attivazione e si rinnova tacitamente di anno in anno. Per bloccare il rinnovo automatico basta entrare nell’area “Il mio account” e premere “Non voglio rinnovare”, mentre chi paga con Google Pay deve passare dal Google Play Store.

Secondo le condizioni contrattuali aggiornate al 2 gennaio 2024, la richiesta di recesso può essere inviata in qualsiasi momento prima della scadenza, ma diventa effettiva solo al termine dell’anno e fino ad allora il servizio resta accessibile. Dal 17 luglio 2026 esiste inoltre il diritto di ripensamento, che permette di recedere entro 14 giorni dall’attivazione ottenendo il rimborso della parte non fruita. Superata questa finestra valgono le regole previste dal tipo di abbonamento scelto, mensile o annuale.

Chi ha più di 35 anni e non può sfruttare la Carta Giovani Nazionale trova comunque, dal 27 ottobre 2026, altre promozioni su DAZN Full con prezzi a partire da 29,99 euro al mese per i primi 12 mesi. In homepage non compare alcuna scadenza, ma sul sito ufficiale viene indicato come termine l’8 novembre 2026, salvo cambiamenti.

Il catalogo sportivo e le opzioni disponibili

Con DAZN Full si accede all’intero catalogo di DAZN Italia. Sul fronte calcio ci sono tutta la Serie A Enilive fino alla stagione 2028/2029, tutta la Serie BKT fino al 2026/2027, LaLiga EA Sports fino al 2029, la Copa del Rey e alcune partite di Liga Portugal Betclic, Jupiler Pro League ed Emirates FA Cup. Spazio anche al calcio femminile con la Serie A Women Athora, ai canali tematici dei club come Inter TV, Milan TV e Juventus TV e ai contenuti FIFA+.

Non manca il volley, con Nations League, CEV Champions League maschile e femminile fino al 2029, SuperLega, Serie A1 femminile e il Campionato Mondiale del 2027. Completano l’offerta il basket spagnolo e gli eventi FIBA, l’ATP Challenger Tour, la NFL, LIV Golf e la boxe. Sono inclusi di base anche Eurosport 1 HD ed Eurosport 2 HD, mentre con Eurosport Extra, a 2,99 euro in più al mese, si aggiungono 4 canali per seguire le competizioni integrali. Da ottobre 2023 è attivo anche il servizio Pay Per View, dedicato soprattutto agli sport da combattimento ma esteso di recente ad altri eventi come le amichevoli precampionato di Serie A.

Il piano consente la visione contemporanea su 2 dispositivi solo se collegati alla stessa rete domestica, mentre un singolo dispositivo può essere usato ovunque. Dal 10 settembre 2026 è possibile associare al massimo 5 dispositivi con i piani Full, MyClubPass, Goal e Sports, 9 con Family e 2 con le versioni pensate solo per smartphone, cioè Full Mobile e MyClubPass Mobile. Gli abbonati Full possono acquistare l’opzione Utente Aggiuntivo a 25 euro in più al mese per guardare i contenuti su 2 reti internet differenti, cancellabile separatamente alla successiva data di fatturazione.

Fonte: TecnoAndroid