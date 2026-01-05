Finti CAPTCHA online: la truffa silenziosa che installa malware

Negli ultimi mesi sta circolando una truffa particolarmente subdola perché non chiede credenziali né pagamenti diretti. Si basa su una pagina apparentemente innocua: un CAPTCHA. Quelle classiche schermate che invitano a dimostrare di non essere un robot vengono sfruttate per indurre azioni pericolose, soprattutto su computer Windows ma non solo.

Come si presenta il finto CAPTCHA

Il contesto è credibile. Si arriva sulla pagina tramite un link, un risultato di ricerca o un sito compromesso. Compare un messaggio standard con la richiesta di spuntare una casella o seguire una semplice istruzione per continuare. Nulla di strano, almeno in apparenza.

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Il passaggio critico arriva subito dopo. Il sito chiede di eseguire un’azione manuale, come copiare un comando negli appunti e incollarlo nella barra di sistema o in una finestra di esecuzione. La scusa è “verificare l’accesso” o “completare la protezione”. In realtà, quel comando avvia uno script malevolo.

Cosa succede dopo il click sbagliato

Una volta eseguito il comando, il sistema può scaricare malware, trojan o software di controllo remoto. Tutto avviene senza finestre evidenti o installazioni classiche. È proprio questo il punto di forza della truffa: non sembra di aver installato nulla.

In molti casi il malware serve a rubare dati, intercettare password salvate, monitorare l’attività o utilizzare il dispositivo per altre operazioni fraudolente. I primi segnali possono arrivare molto dopo, rendendo difficile collegare il problema alla pagina visitata.

Perché funziona così bene

Il CAPTCHA è un elemento familiare. Nessuno si aspetta un pericolo da una schermata di verifica. Inoltre, il linguaggio utilizzato è tecnico ma semplice, studiato per sembrare legittimo anche a chi ha una minima dimestichezza con il computer.

Su smartphone il rischio è minore, ma su PC il danno può essere immediato. Il fattore fiducia gioca un ruolo decisivo.

Come riconoscere e bloccare il raggiro

Un CAPTCHA non deve mai chiedere di copiare comandi, aprire finestre di sistema o eseguire operazioni manuali. Qualsiasi richiesta di questo tipo è un segnale chiaro di pericolo. Anche l’assenza di servizi noti come Google o Cloudflare è un dettaglio da considerare.

Chiudere la pagina, evitare interazioni e mantenere aggiornati sistema e browser riduce drasticamente il rischio. La sicurezza digitale passa anche dal riconoscere quando qualcosa di troppo semplice chiede più del dovuto.