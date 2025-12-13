Fine di un’epoca? Il visionario dei processori Apple guarda oltre Cupertino

Apple è sempre stato al centro dell’innovazione tecnologica, ricoprendo anche un ruolo importante e sotto certi versi anche fondamentale. Non è certo un segreto che l’azienda di Cupertino sia uno dei leader nel settore della tecnologia, sempre pronta a portare delle novità incredibili che hanno segnato in maniera significativa il campo dell’elettronica.

Tuttavia, al momento, l’azienda che ha sviluppato gli smartphone più iconici, si trova in un momento davvero delicato. Apple sta vivendo un periodo di continui cambiamenti ai vertici, e purtroppo anche l’addio di alcune delle sue figure più eccellenti. Adesso, anche il dirigente Johny Srouji starebbe considerando l’idea di un addio.

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Apple: Johny Srouji davvero verso l’uscita?

Apple potrebbe vivere a breve un addio molto doloroso, che segnerebbe in maniera significativa il futuro dell’azienda di Cupertino. In questo caso, l’addio sarebbe di un vero e proprio pezzo grosso, ovvero del dirigente Johny Srouji. Si tratta dell’uomo che c’è dietro a una delle più grandi rivoluzioni interne dell’azienda.

Srouji, entrato in Apple, ormai nel 2008, si è distinto per aver portato l’azienda alla transizione verso i processori progettati internamente. Si parla infatti della famiglia di A-series e di M-series che hanno permesso Apple di migliorare dal punto di vista delle prestazioni.

La sua visione è stata davvero fondamentale per guidare i team di ingegneri che hanno portato l’azienda verso un’indipendenza nel settore dei chip. La perdita di una figura del genere in questo momento, potrebbe essere davvero negativa per l’azienda di Cupertino.

Secondo le indiscrezioni Apple sarebbe pronta a tutto per evitare l’addio di uno dei suoi dirigenti più importanti. Tanto da offrire a Johny Srouji un aumento sia dal punto di vista dello stipendio, sia da quello delle responsabilità e delle mansioni all’interno dell’azienda. Non si sa come andrà a finire, ma c’è una certezza, che quella che rimpiazzare una figura di questo calibro per l’azienda non sarà certamente semplice.