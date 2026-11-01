Final Fantasy XIV: Evercold rinviato, Yoshida spiega il motivo

Il debutto di Final Fantasy XIV: Evercold slitta di qualche settimana. Square Enix ha spostato la sesta espansione del suo MMORPG dalla finestra di gennaio al 23 febbraio 2027, una data che la piazza nel pieno di uno dei mesi più affollati degli ultimi anni per le uscite videoludiche. Lo stesso giorno arriverà anche l’attesissimo reboot di Fable firmato Playground Games.

Il calendario di febbraio 2027 è davvero fitto. Si parte il 4 con Metro 2039, il 12 tocca a Tomb Raider: Legacy of Atlantis e il 16 escono God of War Laufey e Romancing SaGa 3: Destinies United. Persona 4 Revival è atteso per il 18 e proprio il giorno dopo, il 19 febbraio, scatterà l’accesso anticipato di Evercold per chi lo avrà prenotato. Il 25 sarà la volta di Atelier Karia: The Night Kingdom & the Guide of Memories e Hyrule Warriors: Age of Calamity Definitive Edition, mentre nei primi giorni di marzo arriveranno Wo Long 2: Wings of Ember il 4 e Gundam Rogue Orbit il 5. Un vero ingorgo.

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Va detto che la community di Final Fantasy XIV è tra le più fedeli in circolazione, con il gioco che ha superato i 35 milioni di account registrati. Anche i fan più devoti però potrebbero faticare a trovare il tempo per tutto quello che uscirà in quelle settimane.

Final Fantasy XIV: perché Naoki Yoshida ha deciso il rinvio

L’annuncio è arrivato da Naoki Yoshida, producer e director del gioco, durante il Final Fantasy XIV Fan Festival 2026 di Tokyo. Stando alle sue parole il team si era impegnato a rispettare la finestra di gennaio ed era persino riuscito, seppur a fatica, a restare nei tempi. Alcune preoccupazioni legate alla qualità lo hanno però convinto a concedere all’espansione tre settimane di sviluppo in più. Sul palco Yoshida si è anche inchinato per scusarsi di aver mancato l’obiettivo iniziale.

Uno slittamento contenuto, certo, ma per un gioco live service non è un dettaglio trascurabile. Evercold sarà la prima nuova espansione dopo Dawntrail, uscita a luglio 2024, e anche la prima pubblicata per la versione Nintendo Switch 2, disponibile dal 4 agosto.

Zephyr e le altre novità dell’espansione

Il keynote ha svelato anche Zephyr, il secondo dei due nuovi job. Si tratta di un DPS fisico a distanza che combina i colpi di balestra con l’aiuto di Nephele, un famiglio dalle sembianze di uccello.

Ma la lista delle aggiunte è lunga. Evercold introduce nuove aree nell’Icebound Realm of the Fourth, una difficoltà chiamata Fierce che si colloca tra Normal e Savage e un sistema di ricompense inedito, Seasons, che cambia in modo sensibile il modo in cui si ottengono gli oggetti. C’è poi la Evolved Combat Mode, un nuovo modo di giocare pensato per valorizzare l’identità di ciascun job, insieme a una creazione del personaggio migliorata e alle Character Action Skins.

Sul fronte dei raid Square Enix ha mostrato nuovi artwork di Tetsuya Nomura per Beyond the Lifestream, la serie crossover con Final Fantasy VII Remake, e un trailer di EVANGELION: Ghosts of Desire, alliance raid che offrirà anche scontri ad alta difficoltà per otto giocatori contro i suoi boss. La patch 8.1 porterà poi un housing ampliato, aggiornamenti al PvP e un sistema rivisto per il chocobo compagno. Le nuove opzioni di creazione del personaggio si potranno provare in anticipo con un benchmark previsto per dicembre.

Preordini e Collector’s Edition

I preordini partono il 4 novembre alle 9:00 GMT e includono l’accesso anticipato dal 19 febbraio, il minion Wind Up Köttr e Halone’s Earring, un orecchino che garantisce un bonus del 30% all’esperienza ottenuta sconfiggendo i nemici. Visto che gli oggetti vengono consegnati subito dopo la prenotazione, sarà possibile sfruttarlo per portare i job al livello 100 ben prima del lancio.

La Digital Collector’s Edition aggiunge la cavalcatura Valhallar Odin, l’emote Entreat Crystal e l’arma Crystal Skyltborg: Bastion. Esiste poi un Collector’s Box fisico con un art box illustrato da Yoshitaka Amano, una statuetta del Guerriero della Luce in versione reaper, un portachiavi in metallo, un mini peluche di Köttr e un arazzo. Il box però non contiene né il gioco né oggetti digitali o bonus di prenotazione. Da solo costa circa 220 euro, mentre il Collector’s Bundle che lo abbina alla versione digitale per Windows o Mac sale a circa 275 euro, oltre 85 euro in più rispetto all’equivalente di Dawntrail.

Final Fantasy XIV: Evercold uscirà il 23 febbraio 2027 su PC, Mac, Steam, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X e S e Nintendo Switch 2. Per i nuovi arrivati la Free Trial include ora tutti i contenuti fino a Shadowbringers e alla patch 5.58, senza limiti di tempo.

Fonte: TecnoAndroid