Final Fantasy 14 Evercold: storia più rapida dopo Dawntrail

Final Fantasy 14 Evercold, la nuova espansione del celebre MMORPG annunciata lo scorso aprile, punta a raccontare la sua storia con un passo decisamente più svelto rispetto a Dawntrail. Le novità non si fermano qui, visto che è in arrivo anche una profonda revisione del sistema di combattimento, ma è proprio sulla struttura narrativa che il game director Naoki Yoshida ha voluto soffermarsi, spiegando come il team abbia cambiato approccio per evitare gli inciampi del capitolo precedente.

Un ritmo più serrato per la storia principale

Il ritmo narrativo sarà uno dei pilastri di Evercold. Con Dawntrail gli sviluppatori avevano scelto di indugiare parecchio su alcuni aspetti dell’ambientazione, e questa scelta ha finito per frenare lo sviluppo della trama in modo evidente. Il rischio, ammesso dallo stesso Yoshida, era quello di spegnere nei giocatori la voglia di proseguire. Stavolta la musica cambia. Gran parte degli elementi che in passato occupavano la scena principale, come la scoperta di nuove terre e l’incontro con culture diverse, verrà spostata nelle missioni secondarie. Chi gioca potrà quindi dedicarsi a questi contenuti quando preferisce, senza che spezzino di continuo il filo della vicenda o rendano più pesante l’esperienza nel suo insieme.

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Le parole del director sono piuttosto chiare e anche sorprendentemente autocritiche. “Questa volta stiamo prestando particolare attenzione al senso del ritmo. In Dawntrail eravamo molto attenti a descrivere nuove terre, nuove culture e nuovi incontri, e questo ha rallentato notevolmente l’andamento della trama. Il fatto che ciò non fosse in linea con la motivazione del giocatore di ‘andare sempre avanti’ evidenzia alcune mie mancanze in qualità di regista”, ha spiegato Yoshida. E ancora: “Per Evercold, i segmenti incentrati sugli elementi sopra citati sono stati spostati nelle missioni secondarie, in modo che i giocatori possano goderseli in seguito al proprio ritmo, mentre noi ci concentriamo sul ritmo narrativo”.

Va detto che il nodo della questione forse non era tanto l’approfondimento del mondo di gioco in sé, quanto il modo in cui quei dettagli venivano intrecciati con la narrazione e legati ai personaggi. Descrivere luoghi e tradizioni non è per forza un limite, anzi. Conta però che ogni tassello serva anche a far crescere la storia e i suoi protagonisti. Ed è proprio qui che si giocherà buona parte della partita, perché i contenuti affidati alle attività opzionali dovranno riuscire a coinvolgere davvero senza sembrare un semplice contorno.

Le altre novità di Final Fantasy 14 Evercold

Accanto al lavoro sulla trama, Final Fantasy 14 Evercold porterà con sé una bella dose di contenuti inediti. Sono previsti due nuovi job, il level cap che sale da 100 a 110, nuove città da esplorare, dungeon mai visti prima e una nuova sfida Ultimate pensata per i giocatori più esperti.

Gli sviluppatori hanno messo mano anche al sistema delle stagioni, rivisto per rendere più soddisfacenti la progressione e le ricompense. Non manca poi un ampliamento delle opzioni di personalizzazione dei personaggi, aspetto da sempre molto caro alla community del gioco.

Si tratta della sesta grande espansione del titolo di Square Enix, che negli anni ha saputo costruirsi una base di appassionati fedelissima. Evercold debutterà ufficialmente il 23 febbraio 2027 su PC e console.

Fonte: TecnoAndroid