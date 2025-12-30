Fastweb+Vodafone: ecco cosa succede ai clienti Vodafone dal 1 Gennaio 2026

Dopo l’inclusione all’interno di Fastweb di Vodafone, molti utenti si stanno chiedendo quale sarà il loro futuro. Fastweb+Vodafone ha cominciato a comunicare ormai da tempo diverse direttive in merito, proprio per scongiurare fraintendimenti.

In basso infatti si può leggere completamente quella che è la mail che il nuovo provider sta inviando, proprio per rendere partecipi tutti gli utenti di quello che accadrà. Ovviamente, nel caso in cui dovessero essere necessari dei chiarimenti, ci sono tutti i contatti da tenere presenti.

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Il messaggio tramite mail di Fastweb+Vodafone è arrivato a tutti ma non tutti lo hanno letto, eccolo

La mail da parte di Fastweb+Vodafone parla chiaro e indica tutto ciò che succederà tra alcuni giorni. Le direttive sono chiare e il supporto come sempre è massimo. Ecco il messaggio di cui tenere conto se non sapete cosa accadrà precisamente:

“Gentile Cliente,

dal 1° gennaio 2026, in seguito all’operazione di fusione per incorporazione di Vodafone Italia in Fastweb, le due società diventeranno un’unica realtà, sotto la denominazione di Fastweb S.p.A.

In conseguenza della fusione il titolare del trattamento dei tuoi dati personali sarà Fastweb S.p.A., con sede legale in Piazza Adriano Olivetti 1, 20139 Milano e partita IVA n. 12878470157.

Cosa significa per te:

• La tua offerta e le condizioni contrattuali rimarranno invariate, ma potrai beneficiare di un’offerta di servizi e prodotti ancora più ampia che includerà anche i brand Fastweb e ho. Mobile.

• Il trattamento dei tuoi dati personali rimarrà invariato.

• I consensi e le preferenze che hai espresso resteranno validi e rispettati.

• La tua area clienti sarà sempre la stessa, per gestire tutto in autonomia.

Per qualsiasi esigenza relativa al trattamento dei dati personali, puoi fare riferimento a:

• Fastweb Ufficio Privacy – Piazza Adriano Olivetti 1, 20139 Milano

• Email: info.privacy@mail.vodafone.it

• Call center: 190

• DPO (Data Protection Officer): dpo@fastweb.it

Puoi inoltre recarti nei Negozi Fastweb e Vodafone.