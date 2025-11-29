Fastweb Mobile Ultra: una proposta completa che punta su velocità, qualità e trasparenza

Fastweb Mobile Ultra arriva sul mercato come una delle proposte più ricche e strutturate del mercato mobile. L’offerta prevede GB illimitati, minuti illimitati e 200 SMS al costo di 19,95€ al mese, senza vincoli e senza costi nascosti. La rete utilizzata è quella mobile Vodafone, riconosciuta come la più premiata in Italia, un elemento che rafforza la percezione di affidabilità del servizio.

Fastweb: un insieme di servizi per chi cerca stabilità, qualità e sostenibilità

La connessione è disponibile anche in 5G nelle aree coperte, con velocità che possono raggiungere picchi elevati. Il roaming europeo è incluso senza limitazioni e comprende anche Regno Unito, Svizzera e Ucraina, mentre per i Paesi extra UE sono disponibili 5GB mensili. A completare il pacchetto ci sono strumenti come il WiFi-Calling, che permette di effettuare chiamate anche in assenza di segnale, e una eSIM attivabile in pochi minuti tramite SPID, CIE o video riconoscimento. L’offerta include anchr servizi extra insoliti per il settore, come l’assicurazione Assistenza Pet di Quixa e l’accesso ai corsi della Fastweb Digital Academy.

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Fastweb Mobile Ultra non punta soltanto su quantità di dati e velocità, ma anche su un ecosistema di servizi pensato per rendere l’esperienza quotidiana più completa. La spedizione della SIM è gratuita e il contributo di attivazione, pari a 10€, resta tra i più contenuti del settore.

Per chi combina l’offerta mobile con Fastweb Casa, il costo della fibra scende e i giga restano illimitati, ampliando ulteriormente la convenienza. L’azienda sottolinea poi il proprio impegno ambientale attraverso la EcoSIM riciclata al 100% e il progetto Net Zero Carbon, con l’obiettivo di ridurre del 90% le emissioni entro il 2035. Ma non è finita qui. Fastweb ha anche stanziato un milione di euro per iniziative dedicate alla tutela del pianeta, rafforzando un’identità legata alla sostenibilità. Insomma, tale offerta si rivolge soprattutto a chi usa molto internet in mobilità, a chi viaggia spesso e a chi ha bisogno di una rete stabile e performante.