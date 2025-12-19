Fastweb Mobile Ultra: l’offerta con Giga illimitati su rete Vodafone

Con Fastweb Mobile Ultra, l’operatore segna un passaggio importante grazie all’integrazione con la rete mobile Vodafone, considerata tra le più premiate in Italia. L’offerta è proposta a 19,95 euro al mese e include Giga illimitati anche in 5G, minuti illimitati verso numeri fissi e mobili nazionali e roaming UE senza limiti, permettendo di navigare nei Paesi dell’Unione Europea esattamente come in Italia. A questo si aggiungono 5 GB extra UE, pensati per chi viaggia anche fuori dall’Europa.

Il servizio 5G è incluso senza costi aggiuntivi nelle aree coperte, con velocità di download che possono arrivare fino a 2 Gbps, offrendo prestazioni elevate per streaming, lavoro da remoto e gaming online. L’attivazione è semplice e veloce. L’utente può scegliere tra SIM fisica o eSIM, con identificazione rapida tramite SPID, CIE o video riconoscimento. La spedizione è gratuita e non sono previsti vincoli di durata o costi di uscita, in linea con una politica di trasparenza tariffaria sempre più richiesta dai consumatori.

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Servizi inclusi, sicurezza digitale e vantaggi UE con Fastweb Mobile Ultra

Oltre alla connettività, Fastweb Mobile Ultra si distingue per un pacchetto di servizi inclusi che ampliano il valore dell’offerta. È presente WiFi-Calling, che consente di effettuare chiamate tramite rete Wi-Fi anche in assenza di segnale mobile, una funzione particolarmente utile in ambienti chiusi o zone con copertura limitata. L’offerta comprende anche Fastweb Protect, una soluzione completa per la sicurezza online che blocca siti malevoli, pubblicità invasive e tentativi di frode, affiancata da una polizza assicurativa Wallife contro il furto d’identità digitale.

Un ulteriore elemento è l’inclusione dell’Assicurazione Assistenza Pet di Quixa, gratuita e rinnovata automaticamente, che offre supporto veterinario, telemedicina e servizi utili per cani e gatti, un unicum nel panorama delle offerte mobile. I clienti possono poi accedere a FastwebUP Plus Mobile, con vantaggi dedicati a viaggi, fitness, shopping e cinema, oltre a concorsi e iniziative esclusive.

Dal punto di vista ambientale, l’ azienda utilizza eSIM e SIM eco-compatibili, contribuendo agli obiettivi di sostenibilità e Net Zero Carbon 2035. Tutti i servizi sono gestibili tramite l’app MyFastweb, che permette di controllare consumi, fatture e assistenza in modo immediato. Insomma, nel complesso, Fastweb Mobile Ultra si presenta come un’offerta premium pensata per chi cerca prestazioni elevate, roaming UE senza limiti, sicurezza e servizi integrati, valorizzando l’unione tra Fastweb e Vodafone in un’unica proposta mobile completa e orientata al futuro.