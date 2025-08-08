Iliad vs Fastweb: 6 offerte a confronto fino a 300GB al mese con il 5G

Iliad continua a puntare su chiarezza, semplicità e tariffe fisse, con tre proposte molto competitive. La TOP 150 PLUS offre 150 giga in 4G a 7,99€ al mese, la TOP 250 PLUS sale a 250 giga in 5G e 25 in Europa per 9,99€, mentre la TOP 300 PLUS raggiunge 300 giga in 5G al costo di 11,99€ mensili. Tutte le offerte includono minuti e SMS illimitati, sono valide per sempre e possono essere attivate sia da nuovi clienti che da già utenti Iliad. In quest’ultimo caso è necessario provenire da un’offerta con costo inferiore.

Il costo di attivazione, che comprende anche la SIM, è pari a 9€ una tantum. La gestione è interamente digitale, con possibilità di attivazione rapida online.

Fastweb: 5G incluso e tre offerte scalabili

Fastweb propone una struttura più articolata, con tre opzioni differenti. La base è Fastweb Mobile a 8,95€ al mese, con 150 giga, minuti illimitati e 100 SMS. Si sale poi a Mobile Full, che con 10,95€ offre 200 giga in 5G, e infine Mobile Maxi con 300 giga in 5G, Fastweb Protect incluso e assicurazione Pet Quixa, a 12,95€ mensili.

Tutte le offerte includono attivazione a 10€, spedizione gratuita, eSIM opzionale e possibilità di attivazione tramite SPID, carta d’identità elettronica o video. Fastweb è stata premiata per la velocità della rete mobile in Italia, elemento non secondario per chi usa molti dati.

Confronto equilibrato tra stabilità e personalizzazione

Nel confronto Iliad vs Fastweb emergono due modi diversi di concepire la telefonia mobile. Iliad punta su tariffe chiare e senza condizioni, con prezzi bloccati e offerte valide per tutti. Fastweb, invece, offre maggiore personalizzazione e rete 5G compresa, con vantaggi aggiuntivi per chi sceglie le versioni più complete. Entrambe le opzioni risultano valide, con differenze che dipendono soprattutto da abitudini di consumo e preferenze sulla rete. È chiaro che la scelta, ovunque dovesse ricadere, risulterebbe perfetta per chi ama avere tutto sotto controllo e senza la paura che i contenuti possano terminare.