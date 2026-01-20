Fastweb e il rating Standard Ethics: un riconoscimento che rafforza la strategia ESG

Fastweb si conferma tra le aziende più sostenibili in Italia e in Europa grazie alla riconferma del rating “EE+” assegnato da Standard Ethics, agenzia indipendente specializzata nelle valutazioni ESG. Il risultato non rappresenta soltanto un premio simbolico. Riflette invece percorso studiato che l’operatore porta avanti da diversi anni sul fronte ambientale, sociale e di governance. Secondo l’analisi, Fastweb ha dimostrato di saper costruire un modello di governance della sostenibilità coerente con le linee guida delle principali istituzioni internazionali, come ONU, OCSE e Unione Europea, integrando questi principi nella gestione aziendale e nei processi decisionali.

Il giudizio positivo riguarda anche le policy adottate su temi delicati. Ne sono un esempio la concorrenza, l’ inclusività, la fiscalità, la parità di genere e la gestione dei conflitti di interesse. Un aspetto rilevante è l’aggiornamento del Codice Etico. Quest’ ultimo infatti ora include esplicitamente l’Intelligenza Artificiale tra gli ambiti con potenziali impatti ESG, segnale di attenzione verso le nuove tecnologie e le loro implicazioni sociali. Dal primo rating ottenuto nel 2021, Fastweb ha consolidato pian piano la propria posizione, rafforzando il sistema di ESG-Risk Management e migliorando la rendicontazione extra-finanziaria, oggi allineata alle migliori pratiche europee.

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Fastweb tra rinnovabili, Net Zero e responsabilità sociale

Sul fronte ambientale, l’ azienda può contare su un impegno avviato già da tempo. Dal 2015 ha infatti acquistato il 100% dell’energia elettrica da fonti rinnovabili, contribuendo in modo diretto alla riduzione delle emissioni legate alle proprie attività. A questo si aggiunge l’obiettivo del Gruppo Swisscom, di cui Fastweb fa parte, di raggiungere la neutralità carbonica entro il 2035. Un traguardo che impone investimenti in efficienza energetica, ottimizzazione delle infrastrutture di rete ed economia circolare. Un esempio concreto è il programma di rigenerazione dei modem, che riduce sprechi e impatto ambientale lungo il ciclo di vita dei dispositivi.

Sul piano sociale, Fastweb continua a investire in certificazioni e progetti di inclusione. Il rinnovo della certificazione SA8000 e quella sulla Parità di Genere testimoniano l’attenzione verso le condizioni di lavoro e l’equità interna. In contemporanea, iniziative come Fastweb-Digital Academy e STEP Futurability District rafforzano il ruolo dell’azienda nella diffusione delle competenze digitali e nella formazione delle nuove professionalità.

Ma non è finita qui. Dal 2022 Fastweb è anche una società Benefit. Altra scelta che formalizza l’impegno verso obiettivi di impatto positivo sulla società e sull’ambiente. In più, con l’integrazione societaria con Vodafone Italia, conclusa a inizio 2026, l’azienda ha avviato una strategia ESG al 2030 che mira a valorizzare le sinergie tra le due realtà, rafforzando ulteriormente l’interessesu sostenibilità, innovazione e responsabilità.