Fascicolo Sanitario Elettronico utilizzato da un italiano su due

Il Fascicolo Sanitario Elettronico sta diventando uno degli strumenti digitali più utilizzati nel panorama della sanità pubblica italiana. Secondo gli ultimi dati, un italiano su due ha ormai consultato o utilizzato almeno una volta il proprio FSE. Questo conferma una crescita costante spinta dalla digitalizzazione dei servizi. Oltre ad una crescente familiarità dei cittadini con le piattaforme online.

Il sistema raccoglie in un unico spazio digitale l’intera storia clinica di un paziente e sta iniziando a dimostrarsi un valido strumento sempre più adottato dai cittadini. Anche grazie all’aumento dei servizi accessibili da remoto. Referti, ricette elettroniche, vaccinazioni, esami di laboratorio, prenotazioni e documenti amministrativi sono oggi consultabili in tempo reale senza doversi recare fisicamente negli uffici sanitari, riducendo tempi, code e costi per gli utenti.

TecnoAndroid · su Google Seguici su Google e non perdere nulla Aggiungi TecnoAndroid alle tue fonti preferite su Discover e segui il nostro profilo Google: le notizie tech più importanti arrivano direttamente sul tuo telefono. Seguici su: Discover Google Google News Telegram

Fascicolo sanitario, inizia finalmente a prendere piede quello elettronico

Tra i fattori che hanno favorito l’aumento dell’adozione c’è anche il potenziamento delle funzionalità introdotte negli ultimi mesi. Il nuovo FSE 2.0, basato su architetture più moderne e un’infrastruttura nazionale unificata, punta a rendere più semplice la condivisione sicura dei dati tra medici, strutture ospedaliere e cittadini. L’obiettivo è consentire diagnosi più rapide, terapie più mirate e una migliore continuità assistenziale. Soprattutto per anziani e pazienti con malattie croniche.

Tuttavia, nonostante il traguardo raggiunto, restano dubbi importanti. L’utilizzo del Fascicolo non è uniforme su tutto il territorio: alcune regioni mostrano un tasso di adozione molto alto, mentre altre arrancano ancora per via di infrastrutture meno aggiornate o campagne informative insufficienti. Anche la qualità e la completezza dei documenti caricati varia da zona a zona, influenzando la reale utilità del servizio per il cittadino.

Un altro tema centrale riguarda la cultura digitale: molti utenti più anziani o meno avvezzi alla tecnologia faticano ancora a orientarsi tra SPID, CIE e credenziali varie, rendendo necessario un maggiore supporto attraverso sportelli dedicati e iniziative di alfabetizzazione.

Nonostante queste criticità, il Fascicolo Sanitario Elettronico sta diventando uno strumento di uso comune e sempre più centrale nel rapporto tra cittadini e sistema sanitario. Con la progressiva attivazione delle nuove funzionalità e un’adozione più uniforme, potrebbe trasformarsi nel pilastro della sanità digitale italiana dei prossimi anni.