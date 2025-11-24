Fantastico rugged phone ad un prezzo SUPER solo su Aliexpress

Per chi è alla ricerca di un buon smartphone ultra resistente ma non vuole spendere una fortuna, su Aliexpress è appena arrivata un’occasione unica. In questi giorni gli utenti potranno infatti acquistare sullo store di shopping online un fantastico rugged phone. Si tratta in particolare di un rugged phone del produttore tech Blackview, ovvero il modello noto con il nome di Oscal Pilot 3. Quest’ultimo è al momento proposto sullo store con un ottimo sconto pari al 37%. In questo modo, gli utenti interessati ad averlo dovranno sostenere una spesa molto contenuta, pari a soli 199,63 euro. La spedizione parte dalla Francia, mentre la consegna è prevista tra l’1 e il 5 dicembre 2025. Tutti gli interessati ad acquistarlo, basterà seguire QUESTO LINK.

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Fantastico smartphone corazzato ad un ottimo prezzo su Aliexpress, occasione

Sul noto store di shopping online Aliexpress è al momento disponibile all’acquisto con un super sconto un fantastico rugged phone. Come già accennato in apertura, lo smartphone in questione è il nuovo Blackview Oscal Pilot 3. Ci troviamo di fronte ad un dispositivo di estrema resistenza ma comunque curato dal punto di vista estetico. Nonostante la sua resistenza, lo smartphone pesa soltanto 375 grammi ed ha uno spessore complessivo pari a 14.5 mm.

Sulla parte frontale lo smartphone dispone inoltre di un ottimo display. Si tratta di un pannello con tecnologia IPS LCD con una diagonale pari a 6.78 pollici. La risoluzione è pari al FullHD+ e non manca una elevata frequenza di aggiornamento pari a 120Hz, con un touch sampling rate da 240Hz. All’appello non manca neppure una grande batteria con una capienza esagerata pari a ben 7500 mah.

Come già detto in apertura, il nuovo smartphone corazzato di Blsckview è disponibile all’acquisto sullo store di shopping online Aliexpress ad un ottimo prezzo, con uno sconto del 37%. Tutti gli interessati ad averlo, potranno seguire direttamente QUESTO LINK.