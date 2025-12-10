Facebook introduce il doppio tocco per i like e un design più vicino a Instagram

Facebook entra in una nuova fase della sua storia, con un restyling pensato per modernizzare l’esperienza mobile e avvicinare la piattaforma agli standard visivi e gestuali a cui le generazioni più giovani sono abituate. L’obiettivo dichiarato da Mark Zuckerberg è rendere Facebook “più culturalmente influente”, scrollandosi di dosso l’immagine di social datato. Le novità confermano con chiarezza la direzione intrapresa: l’app diventa sempre più simile a Instagram.

Un gesto familiare: il doppio tocco per mettere Mi piace

La modifica più evidente riguarda l’interazione con le immagini. Facebook adotta infatti il doppio tocco per mettere un Mi piace alle foto, una gestualità ormai radicata nell’uso quotidiano di Instagram. Il feed diventa più immediato, fluido e intuitivo, favorendo un consumo rapido e naturale dei contenuti. Anche la visualizzazione degli album cambia: quando vengono caricate più foto insieme, l’app le organizza in una griglia ordinata, abbandonando layout disomogenei e poco leggibili.

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Strumenti di creazione riorganizzati e ricerca più visuale

Il restyling coinvolge anche gli strumenti per pubblicare Storie e post. L’interfaccia è stata ridisegnata privilegiando funzioni molto utilizzate, come l’aggiunta della musica e il tag degli amici, rese ora più accessibili. La ricerca internaviene aggiornata con un layout a griglia capace di includere foto, video e altri contenuti in un’unica visualizzazione. In fase di test c’è inoltre una modalità a schermo intero che permette di esplorare immagini e video senza perdere il punto nella lista dei risultati.

Più controllo sull’algoritmo e una navigazione più ordinata

Uno degli aspetti più significativi dell’aggiornamento riguarda il rapporto tra utenti e algoritmo. Seguendo la strada tracciata da Instagram e Threads, Meta introduce nuovi strumenti che permettono di indicare con maggiore precisione perché un contenuto non è rilevante. Un modo per aiutare l’intelligenza artificiale a modellare il feed sugli interessi reali di chi usa la piattaforma, riducendo rumore e contenuti indesiderati.

Il pacchetto di novità include anche un design aggiornato del menù laterale e una gestione dei commenti più semplice e pulita. Meta precisa che questi interventi rappresentano solo la prima parte di un piano più ampio, con ulteriori miglioramenti previsti nel corso del prossimo anno, nell’ottica di rendere Facebook meno dispersivo e più facile da usare.