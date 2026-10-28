EZVIZ lancia nuove telecamere smart: registrazione 24/7 e AI locale

Una telecamera a batteria che registra anche quando non rileva un movimento, segue persone e veicoli con uno zoom automatico e riconosce i volti familiari senza richiedere un abbonamento mensile. È questa la direzione scelta da EZVIZ con la nuova famiglia di telecamere Wi-Fi per esterni, progettata per proteggere abitazioni, giardini e proprietà più estese riducendo i punti ciechi e gli interventi di manutenzione.

La gamma, sviluppata attorno al concetto “Always Seeing, Always Knowing”, comprende tre serie con uno, due o tre obiettivi. Le funzionalità principali includono la registrazione Always-On Video (AOV), la copertura fino a 360°, il riconoscimento facciale tramite intelligenza artificiale elaborata localmente e l’alimentazione con pannelli solari.

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Registrazione continua con la tecnologia AOV

Uno dei limiti delle tradizionali telecamere a batteria è il compromesso tra autonomia e continuità delle registrazioni. I modelli basati esclusivamente sul rilevamento del movimento possono infatti attivarsi in ritardo, rischiando di non documentare l’inizio di un evento. EZVIZ affronta il problema con Always-On Video (AOV), una tecnologia che alterna registrazioni time-lapse a basso consumo, quando non si verificano eventi rilevanti, a riprese con frequenza dei fotogrammi completa quando viene rilevato un movimento. Il sistema dichiara un raggio di rilevamento fino a 25 metri e punta a conservare uno storico più completo di ciò che accade all’esterno. L’abbinamento con batterie ricaricabili ad alta capacità e pannelli solari EZVIZ è pensato per ridurre la necessità di ricariche manuali. L’effettiva continuità del funzionamento dipende comunque dalle condizioni di installazione e dall’energia disponibile.

Copertura a 360° e zoom automatico fino a 12x

Per controllare giardini, vialetti e spazi esterni estesi, la nuova gamma combina obiettivi ad alta risoluzione e sistemi di movimento pan/tilt. I modelli a obiettivo singolo arrivano a 6 MP o 8 MP, mentre le versioni più avanzate utilizzano due o tre ottiche per mantenere una visione generale dell’area e seguire contemporaneamente i dettagli.

Gli obiettivi grandangolari fissi inquadrano la scena, mentre quelli motorizzati possono ruotare e ingrandire automaticamente l’immagine per seguire persone e veicoli. In base al modello, lo zoom coordinato arriva a 4x o 12x. Sono previsti anche controlli tap-to-zoom e visione notturna a colori con faretti intelligenti.

Riconoscimento facciale AI senza abbonamento

La nuova famiglia integra algoritmi di intelligenza artificiale direttamente sulle telecamere, permettendo di effettuare il riconoscimento facciale in locale, senza ricorrere a un abbonamento mensile per questa funzione. Il sistema può memorizzare i dati biometrici di un massimo di 30 familiari o ospiti abituali.

Il riconoscimento dei volti si affianca al rilevamento intelligente di persone e veicoli e alla possibilità di definire zone di allerta personalizzate. Quando vengono individuate situazioni considerate sospette, le telecamere possono attivare strumenti di difesa attiva, tra cui sirene, luci stroboscopiche e segnalazioni luminose rosse e blu sui modelli che le prevedono.

Tre serie per abitazioni e proprietà di dimensioni diverse

La gamma EZVIZ si articola in tre famiglie, differenziate per configurazione ottica, capacità della batteria e funzioni disponibili.

CB8 Lite Kit e HB8 Lite Kit: un obiettivo

Le serie a obiettivo singolo sono pensate per ingressi, portici e giardini residenziali. Offrono risoluzione da 6 MP o 8 MP, movimento pan/tilt a 360°, visione notturna a colori e registrazione AOV 24/7. L’alimentazione è affidata a una batteria da 5.200 mAh abbinata a un pannello solare da 5 W. Il rilevamento intelligente di persone e veicoli completa una configurazione orientata alla sorveglianza quotidiana degli spazi esterni.

CB90 Dual Kit e HB90 Dual Kit: due obiettivi

Per vialetti più ampi, giardini estesi e piccoli contesti commerciali, EZVIZ propone modelli con due obiettivi da 5 MP: un grandangolare da 2,8 mm e un teleobiettivo da 6 mm. La configurazione permette di mantenere una visione d’insieme e, contemporaneamente, ottenere maggiori dettagli su aree specifiche. Il sistema offre tracciamento coordinato con zoom automatico fino a 4x e riconoscimento facciale AI locale. La dotazione comprende una batteria da 10.400 mAh e un pannello solare da 8 W.

CB90f Triple Kit e HB90f Triple Kit: tre obiettivi

Al vertice della gamma si collocano i modelli a triplo obiettivo, destinati a ville, aziende agricole e proprietà complesse. Le tre lunghezze focali da 2,8 mm, 6 mm e 12 mm consentono di combinare inquadrature ampie e dettagli ravvicinati, con zoom automatico coordinato fino a 12x.

Questa serie integra anche il riconoscimento facciale locale e la difesa attiva con luci rosse e blu. La scocca è certificata IP65 contro polvere e acqua e l’archiviazione locale supporta schede o dispositivi compatibili fino a 512 GB.

Fonte: TecnoAndroid