Expert ti fa sognare: le offerte del Black Friday da non farti scappare

Con Expert oggi è l’occasione per pianificare acquisti intelligenti, dare nuova vita ai dispositivi più datati e tenere sotto controllo il portafoglio mentre ci si prepara al Natale. Con le festività alle porte, trovare regali che facciano davvero felici senza far piangere il conto in banca può sembrare una missione impossibile, ma le promozioni di Expert sono pronte a salvarvi la giornata. Che stiate cercando strumenti affidabili per lo studio o il lavoro, smartphone pronti a scattare la foto giusta, TV che trasformano il salotto in un cinema o elettrodomestici che rendono la gestione della casa più semplice, qui c’è davvero l’imbarazzo della scelta. Il Black Friday di Expert diventa così non solo un momento per rinnovare strumenti e dispositivi, ma anche una strategia perfetta per decidere cosa finirà sotto l’albero, senza stress e senza sorprese.

Godetevi promozioni Amazon straordinarie e coupon imperdibili su Codiciscontotech [cliccate qui adesso] e Tecnofferte [qua sopra ora]. Ogni shopping diventerà un’esperienza di risparmio e divertimento assicurato.

TecnoAndroid · su Google Seguici su Google e non perdere nulla Aggiungi TecnoAndroid alle tue fonti preferite su Discover e segui il nostro profilo Google: le notizie tech più importanti arrivano direttamente sul tuo telefono. Seguici su: Discover Google Google News Telegram

Le offerte Expert disponibili solo oggi

Se amate i portatili affidabili, il Lenovo IP 3 15,6″ a 449 euro è pronto a gestire le vostre sessioni di lavoro o studio senza batter ciglio. Per lo smartphone, c’è lo Xiaomi Redmi Note 14 a 149,90 euro, ideale per chi vuole funzionalità complete senza spendere una fortuna, mentre il Samsung Galaxy A36 5G 6+128GB a 269,90 euro offre più memoria e velocità, perfetto per chi non si accontenta. Sul fronte TV, l’Hisense QLED 43″ 4K Ultra HD con Expert a 279 euro e l’LG QNED AI serie QNED70 43″ a 349 euro trasformano ogni film o serie in un’esperienza visiva di alto livello.

C’è la Nintendo Switch OLED bianca a 329,90 euro, pronta per lunghe sessioni di divertimento, affiancata da EA Sports FC 26 per PS5 da Expert a 49,90 euro, perfetto per gli amanti del calcio virtuale. Infine, chi vuole dare una mano alla casa può scegliere tra il pratico Rowenta X-Pert 7.60 a 129,90 euro o il completo Bosch Serie 4 da Expert a 429 euro, pensati per rendere le faccende domestiche un po’ meno noiose.