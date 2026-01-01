Expert: la tecnologia in promo per iniziare al meglio il 2026

Le promozioni Expert costruiscono un percorso pensato per chi desidera rinnovare casa e intrattenimento con soluzioni affidabili e riconosciute. Dalla cucina all’area living, passando per il tempo libero e la connettività personale, ogni scelta riflette attenzione per prestazioni e design. Cosa rende davvero interessante una promozione quando si parla di elettronica? È solo una questione di prezzo o conta anche la solidità del marchio? E quanto valore ha poter trovare tutto in un unico store?

Expert interpreta il 2026 come un anno di evoluzione, dove elettrodomestici, dispositivi digitali e sistemi di intrattenimento dialogano tra loro in modo armonico. Le offerte raccontano una visione coerente, capace di adattarsi a stili abitativi differenti senza rinunciare alla tecnologia più attuale. La varietà diventa un punto di forza evidente, così come la possibilità di scegliere prodotti affidabili, aggiornati e ben posizionati sul mercato. Expert si conferma un riferimento per chi osserva il cambiamento tecnologico con interesse e attenzione.

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Tecnologia Expert per ogni spazio

Nelle proposte Expert trovano spazio soluzioni pensate per ambienti diversi. In casa spicca la lavatrice HAIER Hw100-bp14929a-s, solida e moderna, proposta a 379 euro, affiancata dalla compatta CANDY Cy12erkit a 349 euro. La pulizia domestica viene rappresentata dalla DYSON V11 Advanced, senza sacco e dotata di 14 cicloni, disponibile a 399 euro.In cucina si distingue il microonde WHIRLPOOL Cook25 mwp 253 b da 25 litri e 900 W, proposto a 139,90 euro, insieme alla macchina da caffè DE LONGHI Magnifica Start a 349 euro. L’intrattenimento trova spazio con il HISENSE Smart TV 43″ 4K a 229 euro e con l’ACER Notebook Aspire Go 15 AG15-71P-58EA a 499 euro. Non manca il divertimento con la NINTENDO Switch 2 con Mario Kart World a 489,90 euro, mentre lo APPLE iPhone 15 128GB nero chiude l’offerta a 599,90 euro, confermando la ricchezza delle promozioni Expert.