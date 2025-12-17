Excel Web introduce la generazione automatica delle formule: Copilot diventa parte della griglia

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Microsoft continua a spingere l’integrazione dell’intelligenza artificiale nei suoi strumenti di produttività e questa volta tocca a Excel Web, che si arricchisce di una funzione pensata per cambiare radicalmente il modo in cui gli utenti creano e modificano le formule. Dopo l’arrivo del comando COPILOT, ora l’assistente AI entra direttamente nella cella, offrendo suggerimenti intelligenti basati sul linguaggio naturale.

Un nuovo paradigma: le formule nascono dalla descrizione

La novità più interessante riguarda la possibilità di generare una formula senza toccare il tradizionale menù delle funzioni. Basta selezionare una cella, digitare “=” e descrivere cosa si vuole ottenere. Scrivere, ad esempio, “Calcola il profitto totale” farà apparire un prompt dedicato in cui Copilot costruisce automaticamente la formula adeguata, anticipando persino il risultato numerico.

La logica è quella di ridurre le barriere tecniche: niente sintassi da ricordare, niente tentativi a vuoto. L’utente mantiene comunque il controllo finale, potendo accettare, modificare o rifiutare il suggerimento e riprovare con un’altra istruzione. Un approccio immediato che trasforma Excel in uno strumento più conversazionale, dove la potenza delle formule non è più vincolata alla memoria dell’utilizzatore.

Un assistente capace anche di modificare e migliorare le formule

La barra di prompt non è utile soltanto per creare formule da zero. Copilot può intervenire anche su quelle già presenti, riscrivendole, combinando più fonti di dati o perfezionandole in base a condizioni aggiuntive. L’utente può richiedere, ad esempio, di “aggiungere un filtro che escluda i valori negativi” o di “calcolare la media solo per i prodotti della categoria A”, e l’AI si occuperà della parte tecnica. Questa logica riduce il tempo necessario per lavorare su dataset complessi, soprattutto quando si usano fogli multipli o strutture con riferimenti incrociati.

Limiti attuali: una funzione potente ma ancora giovane

Nonostante l’impatto potenziale, la funzione non è ancora priva di vincoli. Per ora:

gestisce una sola formula per volta;

lavora su un singolo intervallo per ogni suggerimento;

è disponibile solo per gli utenti Microsoft 365 Copilot;

funziona esclusivamente su Excel Web.

Microsoft ha confermato di voler estendere il supporto a formule multiple e a scenari più complessi, ma non ha indicato una data per l’arrivo su desktop. L’impressione, comunque, è che l’azienda stia preparando un’evoluzione più ampia del concetto stesso di foglio di calcolo.