Euronics: i prezzi scendono al minimo con i SUPERSALDI

Quando uno store riesce a superare le aspettative, succede qualcosa di raro: la voglia di acquistare diventa istinto. Euronics costruisce questo effetto con una forza che batte tutti, perché ogni pagina del suo volantino sembra fatta apposta per stuzzicare. Si passa da idee per studiare comodi sul divano a serate luminose davanti allo schermo, da accessori ordinati che liberano la scrivania a device domestici. Come resistere a tutto ciò? Qui la qualità sale alle stelle e vola in alto! Una volta iniziato a sfogliare, fermarsi diventa difficilissimo per chi ama scegliere bene.

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Offerte che cambiano le serate

Ora tra le tante occasioni proposte, Euronics mette nel suo volantino dei device che fanno gola davvero. Euronics propone il Samsung Galaxy Tab A11+ WiFi 128 GB grigio a 199 euro, compagno pigro per appunti serali e letture che scivolano fino a tardi. Euronics riaccende ricordi con la combo Nintendo Super Mario Galaxy più Super Mario Galaxy 2 a 54,90 euro, perfetta per risate e sfide improvvisate, chi non ricorda quelle notti?

Euronics colpisce ancora con la Hisense Smart TV 43″ 4K Ultra HD 43A69Q a 229 euro, capace di strappare un wow spontaneo, mentre Euronics firma ordine e stile grazie alla tastiera e mouse Logitech MK470 a 39,90 euro. La curva dei sogni prende forma con il volante Logitech G923 PC/PS4 a 239 euro. La casa applaude con iRobot Roomba 105 a 179,99 euro e con il frigorifero combinato Samsung a 599 euro, presenza affidabile. Per spingere sul lavoro c’è l’Acer Aspire 16 AI A16 a 649 euro, e il bucato sorride con la Candy BP 413BL8-S 10 kg Classe A a 399 euro. Infine Euronics tenta con il Vivo V60 Lite Special Pack a 299 euro! Ora sbrigati e compra!