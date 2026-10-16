Euro NCAP 2026 premia i comandi fisici: cinque stelle a tre auto

Le nuove valutazioni Euro NCAP 2026 portano al centro dell’attenzione un tema che da tempo divide automobilisti e costruttori, cioè la presenza sempre più invadente degli schermi all’interno dell’abitacolo. Nell’ultima tornata di prove tre modelli hanno conquistato il massimo dei voti, le cinque stelle, e si tratta di Audi Q7, Kia EV2 e Xpeng X9. Il risultato finale però racconta solo una parte della storia, perché guardando più da vicino emergono differenze piuttosto marcate su un aspetto preciso, quello dei comandi fisici, e queste differenze separano in modo netto l’approccio europeo da quello cinese.

Cinque stelle per tre auto molto diverse

Mettere fianco a fianco questi tre modelli fa già capire quanto sia ampio il panorama delle auto che oggi passano sotto la lente dell’ente indipendente. Da una parte c’è Audi Q7, espressione di un marchio europeo con una lunga tradizione. Poi arriva Kia EV2, che rappresenta un’altra scuola di pensiero ancora, e infine Xpeng X9, un modello che porta con sé l’impostazione tipica dei costruttori cinesi. Filosofie distanti, insomma, che però hanno raggiunto lo stesso traguardo nella classifica complessiva.

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Le cinque stelle certificano un livello di sicurezza elevato, e su questo non ci sono dubbi. Il punto interessante sta altrove. Il protocollo Euro NCAP 2026 infatti non si ferma più soltanto alla capacità di un’auto di proteggere gli occupanti in caso di urto, ma considera anche il modo in cui il conducente interagisce con la vettura mentre guida. Ed è proprio qui che le strade dei tre modelli cominciano a separarsi.

Troppi schermi, il nodo dei comandi fisici

Il messaggio che arriva dalle nuove prove è abbastanza chiaro. Le auto che affidano quasi tutto a display e superfici touch vengono guardate con maggiore severità, mentre la presenza di comandi fisici diventa un elemento che pesa nella valutazione. Pulsanti, manopole e levette tradizionali, dati quasi per spacciati negli ultimi anni a favore di interfacce sempre più minimaliste, tornano così ad avere un ruolo concreto nel giudizio sulla sicurezza.

La logica di fondo è piuttosto intuitiva anche per chi non mastica di tecnica. Un tasto si trova a memoria, senza staccare lo sguardo dalla strada, mentre per raggiungere una funzione nascosta dentro un menu digitale servono attenzione e qualche secondo in più. Secondi che al volante possono fare la differenza. Ecco perché la tendenza a riempire la plancia di schermi non viene più considerata soltanto una scelta di design, ma qualcosa che incide direttamente sul comportamento di chi guida.

Europa e Cina, due approcci a confronto

Il confronto tra i modelli premiati mette in evidenza una frattura evidente tra due modi di concepire l’abitacolo. Da un lato c’è l’impostazione più legata alla tradizione europea, dall’altro quella dei marchi cinesi, che negli ultimi anni hanno spinto molto sulla digitalizzazione degli interni. Xpeng X9 rientra in questo secondo filone, mentre Audi Q7 e Kia EV2 offrono un termine di paragone utile per capire quanto possano divergere le scelte dei costruttori pur arrivando allo stesso punteggio finale.

Il quadro che ne esce mostra quindi tre auto premiate con il massimo delle stelle nelle prove Euro NCAP 2026, ma con differenze nette proprio sul fronte dei comandi fisici, il terreno su cui oggi si gioca una parte importante della partita tra Europa e Cina.

Fonte: TecnoAndroid