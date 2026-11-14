Perplexity Teammates su Mac: agenti AI attivi giorno e notte

Perplexity ha portato su Mac Teammates, la nuova funzione basata su agenti AI proattivi che fino a poco tempo fa era disponibile soltanto su iOS e sul web. Il debutto nell’app desktop è arrivato questa settimana, con l’annuncio ufficiale del 13 novembre 2026, e amplia il raggio d’azione di uno strumento pensato per affidare all’intelligenza artificiale un lavoro continuativo senza doverla guidare a ogni singolo passaggio.

Il principio di fondo è facile da spiegare, anche se nella pratica le ambizioni sono parecchio alte. Al posto della classica chat in cui si scrive una domanda e si aspetta una risposta, Teammates organizza dei thread di intelligenza artificiale agentica orientati a un compito preciso. Questi flussi vanno avanti in autonomia e non hanno bisogno di ricevere istruzioni in continuazione per portare a casa il risultato.

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Perplexity Teammates su Mac: come funzionano i Teammates di Perplexity

L’azienda descrive Perplexity Teammates come una vera squadra di agenti che si prende in carico un’attività in corso. In pratica si assegna una responsabilità e il “compagno di squadra” digitale se ne occupa a tempo pieno, giorno e notte. Gli esempi indicati sono molto concreti: gestire una campagna di crescita, smistare le segnalazioni di bug che arrivano, monitorare le metriche oppure analizzare un nuovo mercato.

La parte più interessante riguarda il modo in cui questi agenti si muovono. Ciascuno pianifica le attività necessarie, chiama in causa altri agenti quando il lavoro cresce e porta avanti l’incarico fino a quando il risultato è pronto per la revisione finale da parte dell’utente. I Teammates possono operare da soli oppure collaborare tra loro, coprendo ambiti come il controllo qualità, l’assistenza clienti, la ricerca e il growth marketing.

Il concetto non è del tutto inedito nel panorama attuale. Perplexity Teammates ricorda da vicino Grok Bot, che segue la stessa logica di thread proattivi focalizzati su un obiettivo. Anche Meta Muse e ChatGPT Dots vanno in una direzione simile, ma con una differenza tecnica non da poco: si appoggiano a un singolo modello di chat invece di supportare più istanze contemporaneamente, come fa invece la soluzione di Perplexity.

Disponibilità su Mac e abbonamento richiesto

Per accedere alla funzione serve un abbonamento a pagamento Perplexity Max. Al momento non ci sono altre strade e chi utilizza il servizio con piani diversi resta escluso dalla novità. Teammates si appoggia al sistema di orchestrazione dell’intelligenza artificiale già sviluppato da Perplexity, cioè l’infrastruttura che coordina il lavoro tra i diversi modelli e agenti all’interno della piattaforma.

L’arrivo sul computer di Apple si inserisce in un percorso che l’azienda porta avanti da tempo con la sua app per Mac. Negli ultimi aggiornamenti il software aveva già ricevuto la possibilità di far girare Computer interamente in locale, perfino senza connessione, oltre a una funzione di “hybrid compute” pensata con un occhio di riguardo alla privacy e a una modalità vocale potenziata da ChatGPT. Con questo nuovo tassello l’applicazione desktop si allinea alle versioni iOS e web, che finora erano le uniche a offrire gli agenti proattivi.

Da questa settimana quindi gli abbonati Max possono trovare i Teammates direttamente nell’app di Perplexity per Mac, con la possibilità di assegnare loro compiti che spaziano dalla ricerca all’assistenza clienti fino alla gestione di campagne di marketing.

Fonte: TecnoAndroid