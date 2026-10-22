ESA, la Terra in 11 secondi: un anno intero visto dai Meteosat

Un intero anno di vita del nostro pianeta compresso in appena undici secondi. Il timelapse della Terra diffuso dall’ESA mostra 365 giorni osservati dallo spazio e racconta, con una semplicità quasi disarmante, come cambia il globo nel corso di dodici mesi. Sono immagini che non capita di vedere tutti i giorni e che, proprio per questo, colpiscono subito chi le guarda.

Il filmato è stato pubblicato su X direttamente dal profilo ESA Earth Observation, il canale che l’Agenzia Spaziale Europea dedica all’osservazione del pianeta. L’idea alla base è lineare ma efficace: raccogliere una fotografia al giorno, sempre alla stessa ora, e poi montarle una dopo l’altra fino a ottenere una sequenza continua. Il risultato è un viaggio che parte da settembre 2023 e arriva a settembre 2024, un ciclo completo che scorre davanti agli occhi in un tempo più breve di quello necessario a leggere questa frase.

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I satelliti Meteosat e il segreto della stessa ora

A scattare le immagini sono stati i satelliti geostazionari Meteosat di seconda generazione. Il dettaglio non è secondario. Un satellite geostazionario resta sempre puntato sulla stessa porzione di superficie terrestre e questo permette di confrontare in modo coerente le immagini raccolte giorno dopo giorno. Se l’inquadratura cambiasse continuamente, il montaggio finale perderebbe gran parte del suo senso.

Anche la scelta dell’orario ha un peso preciso. Fotografare il pianeta ogni giorno alla stessa ora significa eliminare una variabile e lasciare spazio solo alle trasformazioni che avvengono davvero nel corso dei mesi. In pratica lo spettatore si trova davanti a un punto di osservazione fisso, quasi come una finestra affacciata sulla Terra, da cui seguire lo scorrere delle stagioni senza interruzioni.

È questo il motivo per cui la sequenza funziona così bene. Ogni fotogramma corrisponde a una giornata e la rapidità del montaggio trasforma una lunga raccolta di dati in qualcosa di immediato, comprensibile anche per chi di osservazione satellitare non sa nulla. Basta guardare per avere un’idea concreta di quanto il pianeta sia in costante movimento.

Un anno intero in undici secondi

La domanda da cui nasce tutto è semplice: come cambia il nostro pianeta durante un intero anno? Il video dell’ESA prova a rispondere senza parole, lasciando che siano le immagini a parlare. Undici secondi bastano per attraversare l’autunno, l’inverno, la primavera e l’estate, e per tornare di nuovo al punto di partenza, a settembre, chiudendo il cerchio.

C’è qualcosa di ipnotico in questo tipo di contenuti. Un timelapse ben costruito riesce a rendere visibile ciò che nella vita quotidiana sfugge, perché i cambiamenti stagionali avvengono troppo lentamente per essere percepiti giorno per giorno. Accelerandoli fino a questo punto, invece, emergono con chiarezza e diventano qualcosa da osservare, quasi da contemplare.

Il periodo coperto va da settembre 2023 a settembre 2024 e l’intera sequenza è stata condivisa sul canale social dell’agenzia europea, dove chiunque può guardarla e riguardarla. Le fotografie sono state raccolte quotidianamente dai satelliti Meteosat di seconda generazione e poi unite in un unico filmato, che restituisce in pochi istanti il volto della Terra lungo 365 giorni consecutivi.

Fonte: TecnoAndroid