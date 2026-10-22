OPPO punta sul premium: Find Series +500% nel primo semestre

Una crescita superiore al 500% su base annua nelle spedizioni della Find Series nel primo semestre del 2026. È il dato che OPPO porta sul palco della presentazione di Find X10, citando il più recente rapporto di Omdia, per sostenere la tesi centrale della propria strategia: il segmento premium è ormai il terreno su cui il brand vuole costruire la prossima fase di sviluppo globale. A raccontarlo è Ling Liu, Overseas CMO dell’azienda, che lega la scelta alle esigenze di quella che OPPO definisce la nuova generazione di utenti.

I numeri dietro la scalata nel segmento alto

Il 2026 segna il 18° anniversario dell’espansione globale di OPPO, e la base di utenti di ColorOS ha superato i 770 milioni in oltre 90 Paesi e regioni. Sul piano commerciale, la crescita della Find Series si accompagna a un aumento significativo della quota di spedizioni dell’azienda nella fascia di prezzo superiore ai 600 dollari. Negli ultimi due anni, inoltre, il peso degli smartphone premium sul totale delle spedizioni OPPO è raddoppiato, un segnale di quanto questo segmento stia diventando rilevante nel business del marchio.

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Imaging, intelligenza artificiale e benessere

Credits: TecnoAndroid

Per differenziarsi, OPPO concentrerà gli investimenti su tre ambiti. Il primo è l’imaging: grazie al motore di elaborazione LUMO True Image Engine, sviluppato internamente, la serie Find X10 punta a restituire dettagli, colori e tonalità realistici. Il Find X10 Pro Max spinge ulteriormente questa direzione con il sistema a tre sensori da 200 MP, che offre maggiore libertà in zoom, ritaglio e ricomposizione dell’inquadratura.

Il secondo ambito è l’intelligenza artificiale personalizzata e proattiva, pensata per aiutare gli utenti a portare a termine attività complesse interpretandone le intenzioni, nel rispetto dell’autorizzazione dell’utente e con misure di tutela della privacy. Il terzo è il benessere: OPPO combina sensori professionali e algoritmi dedicati per monitorare attività fisica, sonno e benessere emotivo, con l’idea di aiutare a mantenere un equilibrio sano nella vita quotidiana.

“Make Your Moment”: le iniziative per i creator

Accanto al prodotto, il brand dà concretezza allo slogan “Make Your Moment” con iniziative rivolte ai creator. Ad aprile OPPO e Discovery hanno lanciato il Filmmaker Accelerator, cuore del terzo anno di collaborazione, un percorso di mentoring che accompagna creator di sei Paesi nella realizzazione di filmati dedicati alle storie culturali che desiderano raccontare, sfruttando le funzioni video della Find X10 Series.

Continuano inoltre gli OPPO Global Photography Awards 2026, che dalla prima edizione hanno raccolto milioni di candidature da quasi 90 Paesi e regioni, con racconti di amore, celebrazione e creatività visti attraverso lo sguardo degli utenti.

Fonte: TecnoAndroid