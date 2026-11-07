WhatsApp Plus prepara foto e video senza compressione

Chi usa WhatsApp per scambiare gli scatti delle vacanze o le clip girate con il telefono conosce bene il problema, perché quello che arriva dall’altra parte non è mai identico a ciò che è partito. Meta sta preparando una soluzione, ovvero una terza opzione per condividere foto e video in qualità originale senza alcuna compressione, che si affiancherebbe alle modalità già presenti nell’app. C’è però un dettaglio tutt’altro che marginale, visto che la novità sarebbe riservata a chi sottoscrive WhatsApp Plus, l’abbonamento a pagamento del servizio di messaggistica.

Come funzionano oggi le modalità Standard e HD

Attualmente l’applicazione mette a disposizione due strade per inviare i contenuti multimediali. La modalità Standard è quella che riduce di più il peso dei file, con un obiettivo piuttosto chiaro: rendere il trasferimento più rapido e contenere il consumo di dati. Un compromesso sensato per le chat di tutti i giorni, decisamente meno quando un’immagine conta davvero e ogni dettaglio fa la differenza.

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Con l’opzione HD la compressione si fa più leggera e la perdita di definizione cala in modo evidente. Il risultato, però, non coincide comunque con l’originale. Il file che raggiunge il destinatario resta una versione rielaborata di quello di partenza, più fedele rispetto alla modalità base ma pur sempre diversa da ciò che era stato salvato nella galleria del mittente.

La qualità originale arriva con l’abbonamento WhatsApp Plus

La terza modalità cambia approccio e lascia il file esattamente com’è, senza interventi sulla qualità prima della spedizione. La scelta si potrà fare direttamente dall’editor che compare prima della condivisione, quindi senza procedure alternative o menu da andare a cercare. Non mancheranno alcuni limiti legati a dimensioni e risoluzione, ma si tratterebbe di soglie molto elevate, difficilmente raggiungibili con le normali foto e i filmati realizzati da uno smartphone. Per chi scatta e registra con il telefono, insomma, il tetto massimo non dovrebbe trasformarsi in un vero ostacolo.

Meta sembra quindi intenzionata a fare di questa comodità uno dei vantaggi esclusivi di WhatsApp Plus, formula già disponibile in Italia al prezzo di 2,49 euro al mese. L’invio senza compressione dovrebbe infatti comparire anche nella schermata di presentazione dell’abbonamento, accanto agli altri benefici pensati per gli utenti paganti. Una scelta che inserisce la gestione dei contenuti multimediali tra gli argomenti con cui l’azienda punta a convincere gli iscritti a sottoscrivere il piano a pagamento.

L’alternativa gratuita esiste già

Chi non ha intenzione di pagare non resterà comunque senza opzioni. Già oggi WhatsApp consente di evitare la compressione senza spendere nulla, a patto di inviare immagini e clip come documenti invece che come normali elementi multimediali. Il sistema funziona, anche se risulta meno immediato perché richiede qualche passaggio in più rispetto alla classica condivisione direttamente dalla galleria. La differenza tra le due soluzioni sta tutta qui, nella rapidità del gesto più che nel risultato finale. Sul fronte delle tempistiche, per il momento non ci sono indicazioni sulla data di rilascio. La funzione è stata individuata nella versione beta 2.26.44.12 di WhatsApp per Android, distribuita tramite Google Play Store, ma non è ancora attivabile nemmeno per i test pubblici.

Fonte: TecnoAndroid