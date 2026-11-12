EICMA 2026, sequestrate carene Honda false e due moto elettriche

L’edizione di EICMA 2026 si è chiusa con numeri da record ma anche con un capitolo decisamente meno celebrativo. Mentre il pubblico lasciava i padiglioni di Fiera Milano a Rho, i militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Milano portavano avanti una serie di controlli mirati contro la contraffazione, conclusi con il sequestro di componenti e perfino di veicoli interi. Si trattava di copie illegali di modelli già regolarmente brevettati, finite sotto sigillo a margine dell’83esima edizione del salone, terminata domenica scorsa dopo giorni di grande affluenza.

Carene Honda copiate e due moto elettriche sotto sequestro

L’operazione è nata con un obiettivo preciso, cioè tutelare la proprietà intellettuale e il design industriale delle aziende. A muoversi sul campo sono stati i finanzieri della Compagnia di Rho, che hanno messo a segno i primi due interventi in altrettanti stand gestiti da espositori cinesi. Insieme ai periti aziendali hanno esaminato con attenzione la merce in mostra al pubblico e proprio lì è emerso il problema. Diverse carene Honda per motociclette riproducevano in modo illecito linee e forme registrate dal costruttore.

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La terza ispezione ha preso una piega diversa. Stavolta nel mirino è finita un’azienda italiana che si occupa di importare e distribuire veicoli di nuova generazione. Qui le Fiamme Gialle hanno bloccato due moto elettriche prodotte in Cina, già pronte a essere svelate agli appassionati e ai buyer internazionali presenti in fiera. Le verifiche tecniche hanno confermato i sospetti perché i due mezzi erano la riproduzione non autorizzata di modelli brevettati da un altro produttore, cinese anche lui.

Tutto il materiale individuato è stato sequestrato. Per i legali rappresentanti delle società coinvolte è scattata la segnalazione alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano. L’ipotesi di reato contestata riguarda l’introduzione nello Stato e il commercio di prodotti con segni falsi, una violazione diretta delle norme penali che difendono marchi e brevetti.

Il salone più grande di sempre

I sequestri arrivano proprio mentre EICMA archivia l’edizione più ampia della sua storia. Per la prima volta la rassegna si è distribuita su dieci padiglioni del polo fieristico di Rho, occupando una superficie complessiva di 300.000 metri quadrati. Durante i giorni di apertura i tornelli hanno contato oltre 600.000 presenze, il 6% in più rispetto all’anno precedente. Gli espositori diretti sono stati 764, arrivati da 52 Paesi, con ben 2.150 marchi rappresentati tra moto, componenti e accessori.

Sul bilancio finale ha pesato soprattutto la componente straniera. A Milano sono giunti più di 51.000 operatori professionali da 168 nazioni, con una crescita del 30% sulla passata edizione. Accanto a loro si contavano 8.700 accreditati tra giornalisti, tecnici dei media e content creator provenienti da 67 Paesi. In una vetrina commerciale di queste proporzioni, con così tanti operatori internazionali concentrati negli stessi spazi, i controlli della Guardia di Finanza servono a fermare sul nascere la circolazione dei cloni e a proteggere chi investe nello sviluppo di modelli originali.

Fonte: TecnoAndroid