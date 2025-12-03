Ehiweb Mobile, il 5G si estende a tutto il catalogo

Qualche giorno fa l’operatore telefonico virtuale Ehiweb Mobile aveva reso disponibile la sua prima offerta con supporto alla navigazione sulle reti di quinta generazione, ovvero l’offerta denominata Ehi! 200 Giga. In queste ultime ore, però, l’operatore virtuale ha deciso di estendere il supporto alla navigazione in 5G anche alle altre sue offerte presenti sul catalogo.

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Ehiweb Mobile, l’operatore estende il supporto alla 5G a tutte le offerte del suo catalogo

In queste ultime ore l’operatore telefonico virtuale Ehiweb Mobile ha esteso il supporto alla navigazione in 5G a tutto il suo catalogo di offerte. Come già accennato in apertura, inizialmente l’operatore aveva reso disponibile una sola offerta con supporto al 5G ad una velocità massima pari a 2 Gbps in download e 200 Mbps in upload, ovvero l’offerta denominata Ehi! 200 Giga. Ora, supporteranno la navigazione in 5G anche le altre offerte del catalogo, ovvero Ehi! 20 Giga e Ehi! 2 Giga. Ecco cosa includono: