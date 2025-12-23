Ecovacs sconta i suoi migliori robot: fino al 55% di sconto per Natale 2025

Con il Natale alle porte, Ecovacs ha deciso di dare una scossa al mercato della smart home con una serie di offerte davvero interessanti sui suoi robot più amati. Parliamo di sconti che arrivano fino al 55%, un’occasione perfetta per chi vuole migliorare la vita domestica con un aiuto tecnologico concreto, senza spendere cifre folli.

Dai modelli top come l’X11 OmniCyclone ai più compatti come il Winbot MINI Grey, il marchio cinese conferma la propria strategia: tecnologia avanzata, design curato e prezzi più accessibili. Tutte le promozioni sono attive fino al 25 dicembre 2025, con un timing perfetto per i regali delle feste.

TecnoAndroid · su Google Seguici su Google e non perdere nulla Aggiungi TecnoAndroid alle tue fonti preferite su Discover e segui il nostro profilo Google: le notizie tech più importanti arrivano direttamente sul tuo telefono. Seguici su: Discover Google Google News Telegram

Ecovacs X11 OmniCyclone: il re dei robot aspirapolvere

È il fiore all’occhiello della linea Ecovacs e, durante le feste, diventa uno degli acquisti più convenienti. Il Deebot X11 OmniCyclone, con un prezzo di listino di 1.299 euro, scende a 899 euro, con uno sconto del 31%.

Un robot che non si limita a pulire, ma gestisce da solo tutto il ciclo di lavaggio e svuotamento, grazie alla base OmniCyclone che lava, asciuga e igienizza i panni con getti d’acqua calda. Il sistema di navigazione AI è tra i più precisi del settore, con riconoscimento degli oggetti in tempo reale e percorsi ottimizzati stanza per stanza. Perfetto per chi vuole una casa pulita ogni giorno, senza interventi manuali, e desidera affidarsi a un dispositivo che può davvero sostituire la pulizia tradizionale.

Ecovacs T80 Black: l’occasione più conveniente

Il vero affare di questo Natale porta la firma del Deebot T80 Black, che da 1.099 euro passa a 499 euro, con un incredibile 55% di sconto.

Un taglio di prezzo che lo trasforma in uno dei robot con miglior rapporto qualità/prezzo dell’intero segmento.

Questo modello eredita gran parte delle tecnologie dei fratelli maggiori — mappatura 3D, navigazione laser e gestione multi-livello — ma con un design più compatto e una base di svuotamento automatica. Ottima anche la potenza di aspirazione, ideale per tappeti e pavimenti duri, e la compatibilità con le principali piattaforme smart come Alexa e Google Home. Per chi vuole entrare nel mondo dei robot di fascia alta spendendo la metà, è la scelta più intelligente.

Ecovacs W2S Omni: lavaggio intelligente a prezzo ridotto

Il W2S Omni si posiziona come il compromesso perfetto tra prezzo e prestazioni. In promozione a 549 euro (contro i 599 euro di listino), è pensato per chi vuole una pulizia automatica a 360 gradi, ma con un budget più contenuto.

La sua forza è l’autonomia: si occupa di lavare, risciacquare e asciugare i panni da solo, senza bisogno di manutenzione quotidiana. È il robot ideale per appartamenti di media grandezza o per chi vuole un aiuto concreto senza complicazioni. La gestione da app consente di controllare ogni dettaglio, impostare zone specifiche e monitorare i consumi in tempo reale.

Ecovacs Winbot MINI Grey: il lavavetri compatto per tutti

Non solo pavimenti: anche le finestre meritano la loro parte di tecnologia. Il Winbot MINI Grey è il lavavetri automatico che si attacca al vetro e fa tutto da solo, con sensori che rilevano i bordi e correggono la traiettoria in tempo reale. Con un prezzo scontato a 249 euro (invece di 299 euro), è uno dei gadget più curiosi ma anche più utili di questo Natale. Perfetto per chi vive in appartamenti con grandi vetrate o per chi, semplicemente, vuole dire addio al panno e al secchio. Si controlla da remoto, funziona su superfici verticali e può essere usato anche su piastrelle o specchi.

Un Natale davvero smart

Con queste promozioni, Ecovacs si conferma come uno dei marchi più aggressivi del settore smart home. L’azienda ha capito che il pubblico non cerca più solo “gadget tecnologici”, ma strumenti pratici che migliorano la qualità della vita quotidiana. Dalla pulizia totale dell’X11 OmniCyclone alla semplicità del Winbot MINI, ogni modello risponde a una diversa esigenza — dal professionista che ha poco tempo al genitore che vuole una casa sempre ordinata.

Tutte le offerte restano valide fino al 25 dicembre 2025, rendendo questo il momento perfetto per portarsi a casa un assistente domestico intelligente e dare una svolta concreta al concetto di comfort casalingo.