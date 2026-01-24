EB-U2500: quando la ricarica Qi2 diventa invisibile

In questi giorni il fermento attorno alla futura serie Samsung Galaxy S26 è palpabile, ma la vera sorpresa non arriva solo dai processori o dalle fotocamere dei nuovi flagship. C’è un piccolo accessorio che sta rubando la scena e che, a guardarlo bene, ci dice molto su dove voglia andare il colosso coreano. Parlo del nuovo power bank magnetico, un oggetto che sembra quasi voler sfidare la pigrizia di chi odia portarsi dietro grovigli di cavi. L’idea di fondo è semplice: rendere la ricarica un gesto naturale, quasi invisibile, sfruttando lo standard Qi2 che finalmente sembra pronto a sdoganare il magnetismo anche nel mondo Android in modo serio e strutturato.

Samsung mostra come il Qi2 si integra senza frizioni

Questo caricabatterie portatile, che nei documenti tecnici compare con la sigla EB-U2500, non cerca di stupire con una capacità mostruosa. Si ferma a 5.000 mAh, una scelta che potrebbe far storcere il naso a chi cerca l’energia infinita, ma che ha perfettamente senso se pensiamo alla portabilità. L’obiettivo qui non è resistere a una settimana in campeggio lontano dalle prese di corrente, ma fornire quel salvagente quotidiano che si attacca al dorso dello smartphone senza trasformarlo in un mattoncino pesante e scomodo. Roland Quandt, che raramente sbaglia un colpo quando si tratta di anticipazioni, ha sollevato il velo su dettagli tecnici che rendono l’accessorio più interessante di quanto sembri.

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Se decidete di usare il cavo, la potenza sale a 20 W, garantendo una discreta velocità grazie agli standard Power Delivery e Quick Charge. Ma il vero protagonista è il wireless a 15 W. È una velocità che si sposa perfettamente con i nuovi standard e che promette di non far rimpiangere troppo la connessione fisica durante l’uso in mobilità. Anche la velocità con cui il power bank stesso torna in vita è degna di nota, con un ingresso a 25 W che accorcia i tempi morti. Esteticamente, Samsung non ha cercato di inventare la ruota: troviamo i classici LED per lo stato della batteria e un tasto fisico, ma è proprio questa pulizia nel design a suggerire un prodotto maturo, pensato per integrarsi senza frizioni con l’estetica dei nuovi S26.

Il piccolo accessorio dei Galaxy S26

Rimane però il nodo del prezzo, perché 59,90 euro non sono pochi per una batteria da 5.000 mAh. Qui entra in gioco la filosofia del marchio: non paghi solo i milliampere, ma la comodità di un magnete che non perde un colpo e la sicurezza di un ecosistema che dialoga perfettamente. Bisognerà capire se il pubblico accetterà questa scommessa o se preferirà soluzioni terze più economiche. Per scoprirlo non manca molto, dato che il 25 febbraio si avvicina e con esso il debutto ufficiale di tutta la famiglia Galaxy. Sarà interessante vedere se questo piccolo magnete diventerà un “mai più senza” per gli utenti Samsung o se rimarrà una curiosità per pochi appassionati.