Driveclub su PC: il porting fan made porta 4K, 120fps e FSR

Il porting non ufficiale di Driveclub su PC sta attirando l’attenzione degli appassionati di corse, perché promette di restituire nuova vita a uno dei titoli più rimpianti dell’era PS4. Si tratta di una versione fan made, quindi non autorizzata, che porta il gioco su computer con supporto alla risoluzione 4K, frame rate fino a 120fps e tecnologia FSR. Per chi ricorda quelle gare con un pizzico di nostalgia, la notizia ha un sapore particolare.

Il contesto aiuta a capire meglio la portata dell’operazione. Dopo il caso di Gran Turismo Sport su PC, l’onda lunga delle versioni ricompilate delle esclusive PlayStation non accenna a fermarsi. Anzi, sembra trovare sempre nuovi protagonisti tra i titoli che gli utenti vorrebbero rivivere su altre piattaforme. Questa volta il turno tocca a Driveclub, il racing game sviluppato da Evolution Studios e approdato su PS4 nel 2014.

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Un racing game sfortunato che torna a correre

Parlare di Driveclub significa parlare di un gioco che non ha avuto vita facile. L’aggettivo che più spesso lo accompagna è proprio “sfortunato”, e non è un caso. Il titolo di Evolution Studios è rimasto legato alla console Sony, senza mai trovare una seconda occasione su altri sistemi in forma ufficiale. Ed è qui che entra in gioco la comunità.

Il progetto fan made nasce con un obiettivo dichiarato, ovvero riportare in auge l’esclusiva PS4 e permettere a un pubblico più ampio di scoprirla o riscoprirla. Non c’è dietro un editore, non c’è un annuncio in pompa magna. C’è invece il lavoro di appassionati che hanno deciso di mettere mano al codice per adattarlo all’hardware dei computer moderni.

Va sottolineato un punto importante. Parliamo di una versione non autorizzata, quindi di un’iniziativa che nasce fuori da qualsiasi canale ufficiale. Una distinzione che chi segue questo genere di operazioni conosce bene e che è giusto tenere presente.

4K, 120fps e FSR per l’esclusiva PS4

Sul fronte tecnico il porting mette letteralmente il turbo al gioco originale. La possibilità di spingersi fino alla risoluzione 4K permette di godere dei circuiti e delle vetture con un livello di nitidezza ben diverso rispetto a quello della console su cui il titolo era stato pubblicato. Un salto che, su un racing game, si nota subito.

Poi c’è la fluidità. Il supporto ai 120fps rappresenta probabilmente l’aspetto più interessante per chi ama le corse, perché un frame rate elevato rende la guida più reattiva e l’esperienza complessiva decisamente più piacevole. In un genere dove la sensazione di velocità conta parecchio, la differenza si fa sentire.

A completare il quadro arriva il supporto alla tecnologia FSR, che si affianca agli altri miglioramenti e contribuisce a rendere più gestibile il carico grafico. In pratica, l’insieme di queste opzioni trasforma Driveclub su PC in qualcosa di molto lontano dalla versione uscita nel 2014, almeno dal punto di vista delle prestazioni. Il percorso tracciato dalla ricompilazione di Gran Turismo Sport ha aperto una strada che altri progetti stanno seguendo. Driveclub è l’ultimo nome di una lista di esclusive PlayStation che, grazie alla passione dei fan, trovano spazio anche su computer con caratteristiche tecniche impensabili all’epoca del debutto su PS4.

Fonte: TecnoAndroid