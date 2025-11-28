Dreame debutta nel mondo delle TV: arrivano le nuove serie S100 e V3000

Dreame continua a espandersi in nuovi settori. Dopo aver mostrato un primo assaggio durante l’IFA 2025 di Berlino, il marchio conferma ufficialmente l’arrivo dei suoi primi televisori. La serie più accessibile prende il nome di S100 e utilizza un pannello QLED+ con retroilluminazione MiniLED proprietaria, chiamata Aura MiniLED. La luminosità di picco raggiunge i 1.000nit, un valore che permette di affrontare anche ambienti luminosi senza perdere dettaglio o contrasto.

A gestire l’immagine c’è un processore dedicato, Dreamind Pro, che si occupa del miglioramento dei contenuti attraverso tecniche di intelligenza artificiale. A completare la dotazione non manca una soundbar inclusa nella confezione, composta da undici diffusori e con una potenza totale di 70watt. Un’aggiunta che rende la serie S100 una soluzione perfetta per chi desidera un televisore moderno senza dover acquistare componenti aggiuntivi.

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La serie Dreame B3000 punta in alto con 2.800 nit

La gamma V3000 rappresenta invece l’offerta più ambiziosa dell’azienda, pensata per chi vuole prestazioni superiori e un pannello ancora più elegante. Il punto centrale di questo modello è il nuovo schermo Black Crystal True Color Screen, una superficie progettata per ridurre al minimo i riflessi grazie a un indice di riflettanza di appena 1,8. La tecnologia Aura MiniLED viene qui proposta nella sua versione Premium e consente di raggiungere una luminosità di picco impressionante, pari a a2.800 nit. Dreame promette anche una copertura del 98% dello spazio colore DCI-P3 HDR e un delta-E di 0,7, valori che testimoniano una grande attenzione alla precisione cromatica.

Oltre all’immagine, Dreame ha posto grande attenzione sulle prestazioni legate al gaming. La frequenza di aggiornamento arriva infatti a 300Hz, affiancata da VRR, ALLM e supporto a FreeSync Pro, con un input lag dichiarato di 5,3 millisecondi. Un pacchetto che, almeno sulla carta, potrebbe attirare gli appassionati di videogiochi. Anche sul fronte audio l’azienda ha voluto distinguersi. La V3000 include infatti un sistema Dreame Master Sound System certificato Dolby Atmos, con configurazione 2.1.2 e subwoofer separato.

Al momento non c’è ancora una data precisa per il lancio internazionale, ma Dreame ha confermato che i televisori arriveranno anche in Europa. La presentazione più dettagliata è attesa durante il CES 2026 di Las Vegas, evento durante il quale potremmo finalmente conoscere prezzi, formati e disponibilità.