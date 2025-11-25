DOOGEE V Max LR ora disponibile: precisione laser in tasca

DOOGEE annuncia il lancio globale del V Max LR, il flagship rugged pensato per professionisti, designer e appassionati di outdoor. Dotato di un telemetro laser da 40 metri, design ultra resistente e prestazioni eccellenti, il V Max LR è il tuo strumento tutto in uno per l’outdoor.

Un design ispirato a velocità e forza

Il V Max Play non è solo resistente, è costruito per l’azione. La sua scocca ispirata ai jet da combattimento presenta due finiture audaci: Armor Black e Battle Rust, combinando resistenza e stile. Il retro in lega di alluminio con bordi rinforzati e cuciture antiscivolo resiste a graffi e urti, mentre la forma ergonomica per una presa salda e l’interfaccia completamente sigillata lo mantengono sicuro sotto la pioggia, nel fango o in movimento.

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Precisione laser in tasca

Immagina di allestire il campeggio al tramonto o misurare il layout di un nuovo soggiorno, tutto con un solo telefono. Il telemetro laser integrato da 40 metri del V Max LR lo rende possibile. Con una semplice pressione, puoi misurare lunghezza, area o persino volume all’istante, senza attrezzi pesanti. Dagli angoli stretti interni agli ampi cantieri, il suo range di 0,08-40 metri, la precisione di ±3-15mm e la risoluzione di 1mm ti danno la sicurezza di pianificare come un professionista, in metri, piedi o pollici.

Illumina la notte con doppie luci da campeggio

Quando il sole tramonta, il V Max LR continua a funzionare con doppie luci da campeggio da 1200 lumen. Regolabili su cinque livelli di luminosità e tre modalità (Normale, Flash, SOS), illuminano fino a 8 metri di distanza, rendendo facili e sicure le attività notturne o l’allestimento del campeggio.

Potenza che dura giorni

Immagina: sei in montagna, lontano da qualsiasi presa di corrente. Mentre altri dispositivi si scaricano, il V Max LR continua a funzionare con la sua enorme batteria da 20500mAh. Riproduci video per 15 ore a –10°C, resta connesso in chiamata a –20°C e ricarica rapidamente con la ricarica veloce da 45W. Inoltre, con la ricarica inversa da 10W, funge da power bank per il tuo tracker GPS o smartwatch, assicurando che tu e i tuoi dispositivi non rimaniate mai senza energia quando conta di più.

Prestazioni professionali con Dimensity 7300

Spinto dal chipset MediaTek Dimensity 7300 e con Android 15 e Gemini AI, il V Max LR offre multitasking fluido, assistenza AI in tempo reale e connettività affidabile con Wi-Fi 6E e supporto NFC.

Lo schermo IPS FHD+ da 6,78 pollici con refresh rate a 120Hz assicura che tu possa visualizzare mappe, piani o foto chiaramente, anche sotto la luce diretta del sole.

Cattura ogni momento, di giorno o di notte

Sia per paesaggi mozzafiato che per ispezioni notturne, il V Max LR ti copre. La sua fotocamera principale da 200MP cattura ogni dettaglio con chiarezza mozzafiato, mentre l’obiettivo visione notturna da 20MP produce immagini nitide anche nell’oscurità più totale. Passa alla fotocamera ultra-grandangolare da 8MP per scene estese, o usa la fotocamera frontale da 32MP per videochiamate nitide e selfie in movimento. Dalla piena luce del giorno alle notti buie come la pece, la tua storia rimane cristallina.

Progettato per sopravvivere alle condizioni estreme

Certificato IP68/IP69K e testato per la resistenza alle cadute, il V Max LR gestisce temperature da –20°C a 55°C ed è disponibile in Armor Black e Battle Rust, per un look audace e robusto.

Il DOOGEE V Max LR è ora disponibile in tutto il mondo tramite canali ufficiali e rivenditori autorizzati. Al momento è in offerta sul sito ufficiale o su Amazon con un coupon sconto di 120€ direttamente sulla pagina che porta il prezzo finale a 599,99 euro.

Dal suo debutto nel 2023, la serie V Max è diventata la linea outdoor di punta di DOOGEE, apprezzata dagli utenti di tutto il mondo per la sua innovazione audace, la costruzione premium e le prestazioni inarrestabili.

Dalla prima generazione V Max ai modelli aggiornati V Max Plus e V Max Pro nel 2024, e ora le versioni avanzate del 2025: V Max S, V Max Play e V Max LR, ogni dispositivo spinge i limiti di ciò che gli smartphone rugged possono fare.