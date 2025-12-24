DJI RS 5: autonomia e funzioni inedite per il nuovo Ronin

DJI ha dimostrato di voler ridefinire il proprio ecosistema e un esempio emblematico è il prossimo DJI RS 5. Le indiscrezioni attualmente in circolazione descrivono un prodotto che non nasce per sostituire direttamente l’RS 4, ma per ampliare la gamma verso l’alto. Il quadro che emerge suggerisce una strategia chiara: superare la logica degli aggiornamenti incrementali e intervenire su quegli aspetti pratici che, nel lavoro quotidiano, fanno la differenza. Tra cui, uno dei più critici è da sempre la gestione dell’energia. Ciò soprattutto durante le riprese lunghe o le produzioni con tempi serrati.

DJI RS 5: ecco le ultime indiscrezioni emerse

Le prime conferme arrivano dai documenti di certificazione FCC, che rivelano l’adozione di una batteria più capiente. Secondo le stime, la capacità del nuovo pacco energetico sarebbe superiore di circa il 60% rispetto all’RS 4 standard. E di oltre il 10% rispetto all’RS 4 Pro. Un dato che, nell’utilizzo reale, dovrebbe tradursi in un incremento dell’autonomia attorno al 15%. Riducendo la necessità di soste frequenti o batterie di riserva.

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A rendere il quadro ancora più interessante è la ricarica rapida. Le informazioni attualmente disponibili parlano di un tempo di ricarica completo di circa un’ora. Una caratteristica particolarmente apprezzata in ambito professionale, dove ogni pausa non pianificata può avere un impatto sui costi e sull’organizzazione del lavoro.

Secondo quanto riportato dal leaker Igor Bogdanov, il DJI RS 5 avrebbe un ruolo definito nel catalogo Ronin. Non si parla di un semplice successore, ma un modello pensato per affidabilità, continuità e praticità. In tale direzione andrebbero anche alcuni affinamenti all’esperienza d’uso. Come l’introduzione di un indicatore dedicato all’asse Z, utile per velocizzare e rendere più intuitiva la fase di bilanciamento.

Al momento, DJI non ha ancora rilasciato informazioni riguardo il lancio. È però ipotizzabile, secondo il solito calendario dell’azienda, che la presentazione del nuovo RS 5 potrebbe arrivare tra la fine di febbraio e l’inizio di aprile 2026. Tali indiscrezioni suggeriscono un anno importante per DJI che punterebbe anche al lancio di nuove action cam e aggiornamenti della linea Osmo. Non resta che attendere e scoprire le prossime evoluzioni dell’azienda.