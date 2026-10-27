Distrazione al volante: il cruscotto conta più di quanto pensi

La distrazione al volante non dipende soltanto da chi guida. Una parte importante del problema nasce dal cruscotto, cioè da come sono disposti schermi, comandi e pulsanti all’interno dell’abitacolo. Dalla regolazione del climatizzatore fino all’attivazione delle funzioni di sicurezza, l’organizzazione dei comandi incide in modo diretto sull’attenzione che resta disponibile per la strada. Sembra un dettaglio da appassionati di design, eppure è una questione molto concreta. Ogni volta che lo sguardo abbandona la carreggiata per cercare un’icona o una manopola, la concentrazione si sposta altrove. E anche pochi istanti possono pesare parecchio quando ci si trova in movimento.

Schermi e pulsanti, due filosofie a confronto

Negli ultimi anni gli abitacoli sono cambiati parecchio. I pulsanti fisici hanno lasciato spazio in molti casi a superfici digitali sempre più ampie, dove trovano posto quasi tutte le funzioni dell’auto. Il risultato è spesso elegante e pulito da vedere, ma l’estetica non coincide per forza con la praticità.

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Il nodo sta tutto nel modo in cui l’informazione viene presentata. Un comando fisico si riconosce al tatto e si può usare senza distogliere gli occhi dalla strada. Un’icona su uno schermo invece richiede quasi sempre di guardare, individuare il punto giusto e magari attraversare un paio di menu prima di arrivare all’impostazione desiderata. Ecco perché la disposizione degli elementi sul cruscotto non è una semplice scelta di stile ma qualcosa che modifica il comportamento di chi siede al posto di guida.

Il climatizzatore è forse l’esempio più immediato. Si tratta di una delle funzioni usate più spesso durante un viaggio, perché temperatura e ventilazione si regolano di continuo. Quando questi comandi sono sepolti dentro un’interfaccia digitale, un gesto banale rischia di trasformarsi in un piccolo momento di distrazione. Se al contrario restano a portata di mano e facili da riconoscere, l’operazione diventa quasi automatica.

Quando l’attenzione si gioca sulla sicurezza

Il discorso si fa ancora più delicato quando entrano in gioco le funzioni di sicurezza. Sono proprio i sistemi pensati per aiutare chi guida, e proprio per questo dovrebbero essere semplici da gestire e da capire. Se attivarli o disattivarli richiede troppi passaggi, l’effetto rischia di andare nella direzione opposta rispetto a quella prevista. La logica è abbastanza intuitiva. Un abitacolo ben progettato riduce il carico mentale, mentre uno confuso lo aumenta. Ogni scelta fatta in fase di progettazione, dalla posizione di un tasto alla grandezza di un’icona fino alla struttura dei menu, finisce per riflettersi su quanta attenzione resta davvero alla guida. Non conta soltanto la quantità di funzioni disponibili, conta soprattutto la facilità con cui si raggiungono.

Per questo il design del cruscotto sta diventando un tema sempre più centrale anche quando si parla di sicurezza stradale. Il modo in cui sono organizzati schermi e pulsanti cambia l’attenzione di chi guida, e lo fa in ogni momento del viaggio, dalla semplice regolazione della temperatura fino alla gestione dei sistemi che proteggono gli occupanti. La differenza tra un’auto che distrae e una che lascia concentrati sulla strada passa anche da qui, da una manopola collocata nel punto giusto o da un menu più facile da consultare.

Fonte: TecnoAndroid